嚴管土方衍生土資場不足問題 高雄開放土地供去化

砂石車進到管制區，打開防塵布接受檢查。高雄去年爆發美濃大峽谷案後，中央地方開始嚴加管控土方去化，卻也引出全國合法土資場不足及處理費高漲等問題，各地陸續出現停工潮。為此，高市府開放港區整地土地進行去化。

高雄市工務局建築管理處副處長謝志昌表示，「凡是未混雜營建廢棄物，具有再利用或整地需求的單純土石方，經查驗合格後即可免進土資場，直接送往高雄港區整地土地進行去化。」

高市府配合國土署，調整土石方清運精進措施，開放港區土地滿足業界需求。業者認為能解決去化問題，但土資場不足及土方後續利用問題，仍需做長期規劃。

高雄市不動產建築開發商業同業公會榮譽理事長陸炤廷說：「建築廢棄物不好處理的，看起來還是以填海為最好的一個方式，第二個可能就是要扶植更多的土資場，讓土資場可以有完善的設備。」

工地土方蓋著防塵布，尚未運出。雖市府開放港區去化，但有業者表示，新制要求砂石車須加裝GPS追蹤流向，處理費因此大漲近5倍，恐怕讓中小型包商出現倒閉潮，或將成本轉嫁到房價上。

不過，民團認為，土方之亂突顯政府的管理漏洞，應加強對土資場等業者的實質監督。

監督施政聯盟召集人陳椒華認為，「GPS就是一個配套，是不是要去填海造陸，政府都是有責任，要規劃全套、一個完備的法規面提供場地，當然那個管理監控還是很重要的。」

陳椒華進一步強調，業者也應將部分營建成本投入土方管理，才能避免廢土回填等問題一再發生。

