嚴管登陸修法 在野與綠交鋒
立法院2日將公務員、立委赴陸需申請的政院版《兩岸人民關係條例》修正案付委審查。據了解，此次放行政院版是藍白共識，未來民眾黨版將併案討論，避免遭到抹紅，草案內容為立委、縣市議員赴陸須向立法院、議會報備，而非如同院版須向「行政機關」申請；國民黨也會準備好論述，要與民進黨正面對決。
民進黨近期大打「抗中牌」，用國安法、兩岸人民關係條例猛攻，藍白直指就是要趁機累積大選相罵本，對於立院先放行政院提出的國安法修法，再放行《兩岸人民關係條例》，不具名藍委指出，若排審法案，國民黨會準備好論述，包括闡述政府限制言論自由、限制人身自由等。
國民黨立委、內政委員會召委黃建賓指出，民進黨提修法的用意，路人皆知，就是想繼續操弄意識形態、不准許兩岸進行交流，民進黨與其追殺基層，把公務人員赴陸貼上紅色標籤，不如管好自己人，現在共諜都是出自民進黨。至於排案修法部分，國民黨絕不會配合民進黨的政治操作起舞。
民眾黨也擬提出民代赴陸報備的相關修法，民眾黨立院黨團表示，認同院版針對公職或特殊勤務人員涉犯洩密，或退休將領去對岸參加統戰活動有更明確的罰則，但針對立委赴陸審查，黨團認為應交由立法院「備查」，而非讓行政院審查立委。雖然同意院版付委審查討論，但民眾黨團自有版本，屆時再與院版併案討論。
民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，對於國安法制的補強，民進黨團與行政部門的目標一致，目前行政院提出的《兩岸人民關係條例》修正案，核心在於強化公務員與立委赴中的納管，這是為了補強現行法制的國安漏洞，具有極高的急迫性與社會共識。
至於是否要求民進黨內政委員會召委王美惠在本會期排案審查？鍾佳濱說，尊重王美惠的排案權限與議事節奏，本會期預算案與各項民生法案繁多，黨團會與召委保持密切溝通，審慎評估法案的審查優先順序，「民進黨團的原則很清楚，優先處理涉及國安漏洞、具有高度社會共識的行政院版本。」
其他人也在看
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 497
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 88
共軍若犯台取勝無望？前美國防官員揭「致命弱點」：他們活不下來
即時中心／黃于庭報導中國軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇鄰近國家，野蠻行徑不為國際社會所容。近期美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向美國國會提交更新報告。對此，前美國防部官員胡振東接受專訪表示，若台海真開戰，相信美國基於自身利益會介入，並點出共軍「活不下來」原因。民視 ・ 1 天前 ・ 515
力挺軍購案！黃暐瀚點名「藍營三大咖」：若2028他們當總統，台灣需不需國防？
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導政府提出的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」昨（2）日第5度遭國民黨、民眾黨擋下。對此，資深媒體人...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 382
胡振東曝「中犯台美軍不登島」原因！他揪端倪：美國看不下去了
美國國防部前官員胡振東（Tony Hu）近日表示，若台海爆發戰爭，美國將不會到台灣本島，因為台灣有足夠防禦資源，美軍若貿然登島反會造成指揮混亂，引起外界討論。對此，心理諮商與跨領域工作者葉永銘認為，胡振東是美國派來「執行反心戰工作」的，美國大概看不下去了，才如此反常地直接介入說明中國入侵的難度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
美國空襲委內瑞拉！川普認「馬杜洛夫婦遭拘押」 多國發聲譴責
美國空襲委內瑞拉！川普認「馬杜洛夫婦遭拘押」 多國發聲譴責EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 71
川普淡化處理解放軍圍台軍演 陸學者曝美方背後2大盤算
解放軍日前對台啟動「正義使命-2025」大規模軍演，含實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊，美國總統川普（Donald Trump）僅表達「不擔心」，未明確挺台。對此中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，美方淡化處理是希望穩住中美關係，且判斷和平統一仍是北京優先選項。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 42
藍白這些人都被關 羅智強：接著恐是黃、傅
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過一年後獲交保，2日拜會國民黨立院黨團。黨團書記長羅智強說，對於柯文哲遭賴政府政治追殺，感到難過與不安，他媽媽最近勸他少講話，但最近看新聞，民眾...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 133
停砍公教年金戰鼓響？嘆退休族迎「沉痛存款簿」 反年改大將拋反制第一招
立法院2025年朝野衝突不斷，其中針對軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對攸關停砍公教年金、且已在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，爭議恐在新年持續延燒。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（2）日在臉書感嘆，2026年元旦新年的第一道曙光，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 169
本周最強內幕》軍演前「美國說的真相」，台灣差遠了？謝衣鳳、謝典林恩仇錄，彰化姊弟互打恐遭撿尾刀？
去（2025）年12月底，中國解放軍宣布發動「正義使命2025」軍演，自30日8時至18時將在台海周邊劃設7處臨時危險區，由福建平潭、石獅對台灣北部與西南海域射擊27枚多管火箭，國防部證實落彈點在距離台灣24浬範圍內，比起過往演習更加接近；此次軍演導致超過900班航班、約10萬人次旅客受影響，我交通部嚴厲發聲譴責。國防部30日傍晚在記者會中說明，軍演當日自上......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 25
殲-20飛恆春上空造假遭拆穿! 網友指出其實在廣州 他曝國軍雷達盲點.....
[Newtalk新聞] 中國央視於 2025 年 12 月 29 日播出的相關報導中，出現一段宣稱為殲-20 匿蹤戰機飛抵高雄上空的畫面，隨即在網路上引發熱議。然而，多名網友透過當日天氣雲圖、地形輪廓與建築分布進行比對後指出，畫面實際拍攝地點疑似為廣東梅州市，而非台灣南部空域，質疑央視挪用舊影像進行宣傳。 相關畫面曝光後迅速在社群平台流傳，部分中國網路輿論原先將其視為「軍事震懾成果」，但隨著比對分析結果出爐，討論風向急轉，央視報導的真實性再度受到外界質疑。 此外，12 月 30 日，中共海軍「烏魯木齊艦」被指進入台灣 24 海里鄰接區，台灣海軍「班超艦」對其實施火控雷達鎖定。該艦隨後僅以廣播抗議回應，並未進一步行動即轉向離開。此一發展也被部分輿論拿來對照官方敘事與實際軍事互動之間的落差。 解放軍殲-20戰機。 圖：翻攝自 騰訊新聞@矚望雲霄 在此背景下，解放軍「正義使命-2025」軍演落幕後，官方近日釋出更多空拍畫面，畫面中包含台北 101 大樓、恆春上空與殲-20 同框的影像，再度成為討論焦點。 對此，台灣空軍前副司令張延廷近日在節目中表示，台灣現階段並未具備量子雷達，因此難以有效偵新頭殼 ・ 1 天前 ・ 79
看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系深厚背景的前美國國防部官員胡振東近日受訪時表示，美國協防台灣的機率「幾乎是100%」，但美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。 長期負責美國對台事務的胡振東指出，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於三大軍事考量，首先是「避免後勤災難」， 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。 胡振東續指，另一考量是「台灣具備防禦力」， 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務；再來是「外圍打擊更有效」，美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。 對於外界擔憂中國侵犯台灣時可能對台發動「閃擊戰」，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 128
嘆賴清德該反省！郭正亮憶「陳水扁、蔡英文前例」 曝賴政府真正問題
總統賴清德於昨（1）日談及中國軍演、朝野對立的僵局，強調「台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗」掀起熱議；前立委郭正亮直言，賴清德才是該反省的那個人，別說前總統馬英九，連前總統陳水扁、蔡英文先後執政16年以來，所激起的衝突、對立都沒有賴清德上任2年來的多。郭正亮在《新聞大白話》節目中表示，蔡英文做了8年總統都沒有被彈劾，任內也僅遇到一次中國軍演，更別說該次軍演根......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 38
近60％滿意賴清德外交表現！矢板明夫：台灣人清醒 再轟在野1事
外交部1月2日發布民調結果，針對總統賴清德上任至今的外交表現、外交部長林佳龍對外關係處理，以及對美國、日本、中國等外交關係進行調查。對於賴政府外交整體表現部分，59.4%受訪者感到滿意；林部長的對外關係處理部分，68.1%受訪者感到滿意。對此，資深媒體人矢板明夫就解析這份民調的意義，「反映出台灣人對國際現實的清醒認知」，直言賴清德政府努力補課、強化國防、爭取國際支持，卻遭在野黨阻擋國防預算，「誰在三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 145
軍演結束、口水戰繼續！中國國防部又放話
[NOWnews今日新聞]中國針對台灣的「正義使命-2025」演習已結束，多國陸續發聲譴責，美國國務院1日也透過聲明敦促北京克制，停止對台灣施加軍事壓力，並強調反對片面改變現狀的行為。對此，中國官方秉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 29
解放軍實彈演訓顛覆認知 空軍退役中將：台灣應調整兩岸政策
解放軍「正義使命-2025」演習首度實彈射擊並逼近台灣本島24浬。空軍退役中將李貴發表示，此次演訓在部署效率與範圍上均顛覆過往認知。他示警，若沿用舊有交戰規則，恐增加前線擦槍走火風險，呼籲當局調整兩岸政策以化解危機。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 8
美國襲委內瑞拉！馬杜洛被抓前「剛見中特使」喊1句超諷刺
國際中心／徐詩詠報導美國今（3）日稍早閃電突襲委內瑞拉，美國總統川普（Donald Trump）後續更聲稱已經抓到委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，正將兩人押上飛機離境飛往美國。諷刺的是，馬杜洛在被抓前一天，才剛會見完中國特使代表團，當時馬杜洛更盛讚委國、中國雙方是兄弟情誼。民視 ・ 7 小時前 ・ 2
才PO與中國特使握手照！委內瑞拉總統馬杜洛被美國抓走
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導美軍於今（3）日對委內瑞拉發動大規模攻擊，美國總統川普（DonaldTrump）在台灣時間下午5點多宣布攻擊成功，已逮獲委內瑞拉...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 15
美軍轟炸卡拉卡斯！記者抖曝「房子都在震」 委國防長：堅決抵抗外國軍隊
路透社報導，當地時間3日凌晨，委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）接連傳出至少7起爆炸聲響，並有軍機低空飛行。據悉，爆炸多集中在軍事基地周邊區域，部分地區一度停電，民眾驚慌失措走上街頭避難。目擊者指出，爆炸聲在城市上空不斷回盪，情勢相當緊張。委內瑞拉政府隨即宣布...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 1
只有25%台灣人願意上戰場? 呂秀蓮、名嘴 : 民調如在軍演後做 數字會更低
[Newtalk新聞] 根據《遠見》雜誌最新公佈最新民調，針對「如果兩岸發生戰爭，請問你願不願意讓你或你的家人上戰場參戰？」進行調查，63.9% 的民眾表示不願意，只有 25％ 民眾表示願意。對此，前副總統呂秀蓮 1 日表示，這民調應該是在大陸此番解放軍「正義使命-2025」圍台軍演之前做的，如果是軍演後再做，願上戰場的數據會更低。 呂秀蓮表示，如果台灣民眾不願意參戰，那就要問自己如何貢獻兩岸和平？「我們如果要走和平的路，應該要勸所有台灣政治人物、有權力的人，不要一天到晚讓社會這樣混亂，媒體也不要挑動藍綠對立，兩岸才可能和平。」 前副總統呂秀蓮。 圖：林朝億 / 攝（資料照） 媒體人謝寒冰也表示，這個調查是在大陸此番圍台軍演之前所做，如果軍演之後再去做，恐怕結果會有點變化,願上戰場的台灣人會更低。 國民黨前主席洪秀柱 1 日在臉書發文表示，站在 2026 年的門口，更應冷靜回望，也要勇敢前行。她說，過去一年，台灣被意識形態綁架，被對抗語言推著走。民進黨當局破壞憲政秩序、切斷兩岸交流、把「抗中保台」當成萬靈丹，卻讓島內民眾承受更高的風險與不安。查看原文更多Newtalk新聞報導(影) 流新頭殼 ・ 1 天前 ・ 133