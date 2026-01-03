嚴管登陸修法 在野與綠交鋒

行政院版《兩岸人民關係條例》修法草案已交付立院審查，擬嚴管公務員及民代前往中國大陸。圖為桃園機場出境旅客。（示意圖，陳麒全攝）

立法院2日將公務員、立委赴陸需申請的政院版《兩岸人民關係條例》修正案付委審查。據了解，此次放行政院版是藍白共識，未來民眾黨版將併案討論，避免遭到抹紅，草案內容為立委、縣市議員赴陸須向立法院、議會報備，而非如同院版須向「行政機關」申請；國民黨也會準備好論述，要與民進黨正面對決。

民進黨近期大打「抗中牌」，用國安法、兩岸人民關係條例猛攻，藍白直指就是要趁機累積大選相罵本，對於立院先放行政院提出的國安法修法，再放行《兩岸人民關係條例》，不具名藍委指出，若排審法案，國民黨會準備好論述，包括闡述政府限制言論自由、限制人身自由等。

國民黨立委、內政委員會召委黃建賓指出，民進黨提修法的用意，路人皆知，就是想繼續操弄意識形態、不准許兩岸進行交流，民進黨與其追殺基層，把公務人員赴陸貼上紅色標籤，不如管好自己人，現在共諜都是出自民進黨。至於排案修法部分，國民黨絕不會配合民進黨的政治操作起舞。

民眾黨也擬提出民代赴陸報備的相關修法，民眾黨立院黨團表示，認同院版針對公職或特殊勤務人員涉犯洩密，或退休將領去對岸參加統戰活動有更明確的罰則，但針對立委赴陸審查，黨團認為應交由立法院「備查」，而非讓行政院審查立委。雖然同意院版付委審查討論，但民眾黨團自有版本，屆時再與院版併案討論。

民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，對於國安法制的補強，民進黨團與行政部門的目標一致，目前行政院提出的《兩岸人民關係條例》修正案，核心在於強化公務員與立委赴中的納管，這是為了補強現行法制的國安漏洞，具有極高的急迫性與社會共識。

至於是否要求民進黨內政委員會召委王美惠在本會期排案審查？鍾佳濱說，尊重王美惠的排案權限與議事節奏，本會期預算案與各項民生法案繁多，黨團會與召委保持密切溝通，審慎評估法案的審查優先順序，「民進黨團的原則很清楚，優先處理涉及國安漏洞、具有高度社會共識的行政院版本。」