「嚴管醫美」引發醫界論戰！ 石崇良：愛美不該送命

台北市 / 綜合報導

為了導正醫美亂象，衛福部近期預告特管辦法修正草案，但卻引發醫界兩派論戰！當中提到，醫美診所，得比照醫院接受評鑑；還要求執行醫美的醫師，都得接受PGY，也就是不分科住院醫師的訓練，而且溯及既往。這消息一出，讓部分醫界人士擔心，如果執業中的醫師為了受訓，因此失業、或引發人力斷層該怎麼辦？不過也有醫界團體出聲力挺。對此，衛福部長石崇良重申，會以病患安全為最高考量，也就是說，修法的立場沒有改變。

衛福部長石崇良說：「愛美都是人的天性，這是無可厚非，但是不應該因為愛美，而枉送生命。」部長一句話態度很堅定，為了終結醫美亂象，近期衛福部預告「特管辦法」修正草案，內容提到醫美診所，得比照醫院進行評鑑，更加嚴執行醫美的醫師資格，要求得接受完整PGY訓練，而且必須溯及既往。

形體美容外科醫學會常務理事邱正宏說：「它現在溯及既往的時候，會產生一些醫師的困境，很多醫師他可能已經在醫美市場，做了可能10幾年，他現在已經4-50歲了，然後呢你現在要他溯及既往要回去，兩年內就要拿到兩年的PGY訓練證明，他們馬上要離開他們的工作崗位。」

醫界掀起兩派論戰，不少在診所執業的醫師擔心，一旦新制上路，全台將近千家診所以及上萬名從業人員都會受到衝擊，甚至有些執業醫師可能因此失業，衛福部長石崇良說：「過去的處理當然有，不溯既往原則的存在，但是當公益大於私益的時候，也仍然會採取其他用過渡性的，過渡期的方式來處理信賴保護。」

不只人力斷層成為隱憂，也有醫界憂心，若把醫美診所強制納入評鑑，還要比照醫院的規模辦理，行政負擔將會壓垮基層，形體美容外科醫學會常務理事邱正宏說：「為什麼獨獨對美容醫學品質，美容醫學的診所這樣下毒手，下重手呢，我實在很難理解，按照這個今天修正的特管法下去，就是會演變成這樣的三方皆輸。」

各方立場分歧，不過看看過往光是台北市，去年醫美爭議案高達90件，今年截至6月底也有50件上下，其中還有4起死亡案件，為了杜絕亂象四起，衛福部祭出鐵腕目標明年上路，醫界有反彈也有力挺聲音，就等公部門和40個醫界團體，開會討論後凝聚共識。

