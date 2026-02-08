嚴苛盤查與人數限制 拉法關卡雖開但返鄉路仍遙

（中央社加薩走廊汗尤尼斯7日綜合外電報導）連接加薩（Gaza）與埃及的拉法邊境關卡（Rafah border crossing）本週重新開啟時，曾獲巴勒斯坦官員讚不啻為2年加薩戰爭停火協議下的「一絲希望」。

然而，這份希望卻因誰能通行的爭議、長時間延誤，以及巴勒斯坦過境人士被以色列士兵上銬和訊問的說法而蒙上陰影。

美聯社報導，實際通行的人數遠低於預期。由以色列、埃及、巴勒斯坦及國際官員協商達成的限制，意味著每天僅允許50人返回加薩，並放行50名患者（每

名患者可在2名人員陪同下）離開加薩。

但根據聯合國數據，運作頭4天內，僅36名有醫療需求的巴勒斯坦人及62名陪同者獲准前往埃及。巴勒斯坦官員表示，加薩遭戰爭蹂躪下，醫療資源匱乏，當地目前有近兩萬人希望離開尋求外界醫療協助。

由於重新開放的相關資訊混淆不清，拉法邊境關卡於6、7兩日再度關閉。

對加薩而言，拉法邊境關卡原是當地的生命線，也是唯一不受以色列控制的對外門戶。這個關卡於2024年5月被以色列軍方接管，而早在以軍取得控制之前，就已對關卡設下重重限制。

目前該關卡由歐洲聯盟任務團及巴勒斯坦官員共同管理，以色列則在較遠處設有審查設施。關卡重啟後，多名想方設法重回加薩的女性，向美聯社（Associated Press）敘述了以色列當局和以國支持的巴勒斯坦武裝團體沙巴布（Abu Shabab）是如何嚴苛對待她們。

拉娜．勞赫（Rana al-Louh）兩年前隨傷勢嚴重的姊妹逃到埃及，如今焦急盼望返家。她表示以色列安檢人員在長達6個多小時的訊問過程中，一再詢問她為何要回加薩，並稱自己曾遭蒙眼、上銬。拉娜的說法與其他人一致。

她說：「我告訴他們，我回巴勒斯坦是因為我丈夫和孩子都在那裡。」她表示，審問者說加薩屬於以色列、說「戰爭還會捲土重來，（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯（Hamas）不會繳械。」她說，她告訴審問者「我不在乎，我就是想回家」。

針對這些說法，以色列軍方回覆說：「以色列安全單位並未得知任何不當行為、虐待、拘留或沒收財物的事件發生。」

本月4日的長時間盤查，使拉娜和其他返鄉人士一直拖到隔天凌晨近2時才終於回到加薩。當天稍晚，聯合國人權官員指出，以色列軍隊已形成一種「持續對巴勒斯坦民眾做出不當待遇、虐待與侮辱的模式」。

不過，參與協商拉法關卡重啟的官員早已表明，初期運作屬於試辦性質，若順利才會逐步擴大人數。

但實際運作很快出現挑戰。首日雖核准71名患者及陪同者離開加薩、46人入境，但世界衛生組織（World Health Organization）僅能安排12人當天出境。

以方隨後堅持，須待離境程序完成後方可放行入境，並按「一人出境、一人入境」方式對等處理，導致不少人在邊境滯留過夜。

其後通行人數一度回升，但返鄉者因攜帶超出協議規定的行李或違禁物品，如香菸、液體與香水等而延誤。依規定，每人僅可攜帶1支手機與少量現金，且須提前24小時申報。隨著程序受阻，後續數日通行人數再度下滑。

即便如此，對於能夠順利返鄉，仍有部分巴勒斯坦人心懷感激。

賽哈．翁蘭（Siham Omran）一直到5日凌晨才得以重回加薩，她對分離已久的孩子與丈夫的思念，支撐著自己度過漫長等待。她坦言已身心俱疲，更對加薩的殘破景象感到震驚。

她說，「這是一段受苦的旅程，離家在外很艱苦」。儘管她現在與15名家人擠在同一頂帳篷裡，還得將就的用襯衫當作枕頭用，她仍「感謝真主」讓她「終於回到了國家、家園與故鄉」。（編譯：蔡佳敏）1150208