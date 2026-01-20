嚴藝文《影后》後⋯找來一堆金獎男演員 換講男人的故事

愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》是金鐘導演嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》後的全新力作，首次以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱等實力卡司。20日釋出前導海報，並宣布將於 2026 年第二季播出，兩位男主角的角色樣貌也同步曝光。

黃迪揚、張孝全和姚淳耀。（圖／公視）

《欠妳的那場婚禮》故事聚焦曾憑藉帥氣外型與音樂才華風靡樂壇的「馬子狗樂團」主唱周可傑，中年版周可傑（張孝全 飾）成了自我感覺良好、卻再也寫不出歌的落魄大叔，與妻子陳立璇（蘇慧倫 飾）也陷入冰點。他始終想不通，當年 25 歲出道即巔峰、意氣風發的自己（朱軒洋 飾），為何會走到今天這一步，就在他試圖挽救婚姻之際，一場超現實的奇蹟悄然發生，帶領他重新回望人生的分岔點。

導演嚴藝文坦言，這部作品承載她對「男子樂團」與「音樂」的長年迷戀，「這齣戲滿足了我一直想把音樂真正融入戲劇的夢想，很期待觀眾的回饋。」她也笑說，殺青後甚至真的報名學爵士鼓，「對樂團和音樂的熱血種子還在血液裡燃燒，默默許下要學會一種樂器的心願。」由於兩位男主角皆設定為樂團主唱，開拍前也特別安排吉他與歌唱課程，為角色做足準備。

首次挑戰「生活感廢中年」的張孝全坦言，最初以為是單純喜劇，「但反覆閱讀後才發現，這其實是一個層次很多的故事。」因為角色與過往形象反差極大，讓他決定接下挑戰，為戲獻唱的他也幽默表示：「我很真誠。」首次與嚴藝文合作，雙方在排練初期一度找不到節奏，但也因此激發出新的可能性。嚴藝文回憶，與張孝全第一次見面試鏡恰巧是自己生日，「我被他眼裡的溫柔感吸引，那和螢幕上常見的硬漢形象完全不同，正是我想像中的中年周可傑。」

朱軒洋飾演張孝全年輕時。（圖／公視）

朱軒洋則形容這個角色「完全沒有畫面」，反而因此更想挑戰。他透露自己過去唱歌時幾乎不開口，沒想到為了角色得一次補齊彈吉他、唱歌、跳舞等技能，「前製幾個月幾乎每天都在上課，很像練習生生活。」他坦言曾被歌唱老師直言「很差，需要加強」，從丹田發聲、音準、節奏重新訓練，密集練習長達三個月。正式拍攝演唱戲時，連續兩天反覆演唱三、四十次，「站在台上真的需要很大的勇氣。」

嚴藝文也分享，相較於《影后》以女性視角出發，《欠妳的那場婚禮》是一部從男性內在出發的作品，「這趟拍攝對我來說是全新的冒險，搞定一群男演員的過程，刺激又感動。」她笑說，殺青後甚至出現長達兩週的「殺青症候群」，久久走不出角色與故事。

黃迪揚、張孝全和姚淳耀。（圖／公視）

前導海報由設計師陳世川操刀，以粉紫色調搭配手繪塗鴉風格，呈現青春與回憶交織的氛圍。最大亮點是「雙周可傑」同框——中年版與 25 歲版的時空交會，象徵婚姻、成長與人生選擇的交錯瞬間，也為後續劇情埋下更多想像空間。