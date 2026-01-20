嚴藝文再導新作！打造男子視角新劇 張孝全主演拋開硬漢型男形象

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

公共電視出品、由嚴藝文導演和製作人丁長鈺開創的禧歡創作有限公司製作的年度愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》，是金鐘導演嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》後全新力作，首度以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱、蒲禾菲、裴子齊演出，今（20）日釋出前導海報，宣布定檔2026年第二季播出，兩位男主角的造型和角色個性搶先曝光。

張孝全拋開硬漢型男形象與姚淳耀、黃迪揚組Band談耍廢中年。（圖／公視提供）

嚴藝文導演坦言，《影后》是以女生視角看的故事，但《欠妳的那場婚禮》剛好相反，是一齣比較以男生視角訴說的故事，「拍攝過程對我來說是一趟全新的冒險，搞定一群女演員和搞定一群男演員竟然是如此截然不同的體驗，太刺激太驚險也太感動，以至於殺青後大概有兩個星期走不出來所謂的『殺青症候群』那兩個星期我沒辦法做任何事，因為我太想念裡面的每一個角色每一個演員，我還不想從這個故事中離開。」

與以往角色形象有很大的落差，首度挑戰飾演生活感十足的「廢中年」張孝全分享第一次看到劇本時，「原以為是單純的喜劇，在閱讀幾次後就發現不是那麼簡單的故事」，也因為過往沒有嘗試過因此決心接演。對於詮釋樂團主唱的角色設定，為戲獻唱的張孝全也趣味表示，「我很真誠」讓人非常期待。首次與導演嚴藝文合作，剛開始兩人對於呈現的狀態一直無法達到彼此的想像，「我覺得這次有很多突破，讓演員拆解再重組，真的是很棒的經驗。」談到與演員的合作，嚴藝文笑說與張孝全首次見面試鏡剛好是自己生日，當時立刻被他眼中的溫柔感吸引，「這跟我在螢幕上看到的硬漢形象完全不同，那個眼神正是我想像中年周可傑的樣子。」

影集《欠妳的那場婚禮》講述曾經憑一張帥臉與音樂才華風靡樂壇的「馬子狗樂團」主唱周可傑（張孝全飾），如今成了自我感覺良好、卻再也寫不出歌的落魄中年，更與妻子陳立璇（蘇慧倫飾）的關係降至冰點。他不明白當年那個25歲出道即巔峰、意氣風發的自己（朱軒洋飾），為何會淪落至此？就在他試圖挽救破碎的婚姻時，一場超現實的奇蹟悄然降臨，帶領他重新找回愛的初衷。





