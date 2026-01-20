嚴藝文再導新作《欠妳的那場婚禮》重新找回生命熱情

記者周毓洵／臺北報導

公視《欠妳的那場婚禮》今（20）日釋出前導海報，正式宣布將於2026年第二季播出。該劇由金鐘導演嚴藝文執導、製作人丁長鈺領軍，是嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》後的全新力作，也是她首度以「男性視角」出發，描寫中年迷惘、婚姻裂痕與重新找回熱情的故事。張孝全在劇中顛覆以往硬漢形象，化身寫不出歌的落魄樂團主唱，與姚淳耀、黃迪揚組團談人生低潮，角色設定一曝光就引發討論。

《欠妳的那場婚禮》故事圍繞曾以顏值與音樂才華紅遍一時的「馬子狗樂團」主唱周可傑（張孝全 飾），如今卻陷入創作停滯、婚姻亮紅燈的中年危機，與妻子陳立璇（蘇慧倫 飾）關係降到冰點。就在他試圖挽救婚姻時，一場超現實的奇蹟，讓25歲、意氣風發的自己（朱軒洋 飾）再次出現在人生中，展開一段橫跨時空、重新審視愛與選擇的旅程。

嚴藝文導演透露，這部作品承載她多年來對「男子樂團」與「音樂」的迷戀，「這齣戲完成了我把音樂真正融入戲劇的夢想。」她笑說，拍完戲後甚至真的跑去報名學爵士鼓，直言那股對音樂的熱血「還在血液裡燃燒」。由於劇中角色設定為樂團主唱，演員在開拍前也投入大量時間上吉他課、歌唱課，為戲做足準備。

首次挑戰「廢中年」角色的張孝全坦言，原以為這是一部單純的喜劇，「但看了幾次劇本後，發現故事其實沒有那麼簡單。」正因為過去從未嘗試過這類型角色，才讓他下定決心接演。他也笑說為戲獻唱「我很真誠」，讓人更加期待他的音樂表現。嚴藝文則分享，試鏡當天正好是她生日，第一次見到張孝全就被他眼中的溫柔吸引，「跟螢幕上的硬漢形象完全不同，那個眼神就是我心中的中年周可傑。」

朱軒洋在劇中飾演25歲版本的周可傑，面對要彈吉他、唱歌、跳舞的挑戰，直言「一開始完全沒畫面」。他透露，前製期幾乎天天排滿課程，生活宛如練習生，「免費上了吉他課、唱歌課、跳舞課，其實滿過癮的。」為了戲中演出，他連續三個月加強訓練，拍攝表演場面時甚至一天要唱30到40次，直呼是體力與心理的雙重考驗。

