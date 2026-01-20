嚴藝文推全新喜劇！張孝全變落魄男 朱軒洋歌聲被評「要加強」

張孝全在影集《欠妳的那場婚禮》飾演自我感覺良好、卻再也寫不出歌的落魄中年主唱。（圖／公視提供）

導演嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》，首度以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱、蒲禾菲、裴子齊演出，今（20日）釋出前導海報，宣布定檔2026年第二季播出，兩位男主角的造型和角色個性搶先曝光。

張孝全在影集《欠妳的那場婚禮》講述曾經憑一張帥臉與音樂才華風靡樂壇的「馬子狗樂團」主唱，如今成了自我感覺良好、卻再也寫不出歌的落魄中年，與飾演妻子的蘇慧倫關係降至冰點。

嚴藝文導演表示《欠妳的那場婚禮》是承載著她對「男子樂團」和「音樂」的迷戀之作，「這齣戲滿足了我把音樂融入戲劇的夢想，我很期待觀眾看戲之後的回饋。」嚴藝文導演更在殺青之後，真的報名學爵士鼓了，「因為對樂團和音樂的熱血種子還在血液裡燃燒，我默默許下一定要『學會』一種樂器。」嚴藝文導演也透露因為兩位男主角是樂團主唱的設定，所以在開拍前花了許多時間精神上吉他課，歌唱課。

首度挑戰飾演生活感十足的「廢中年」，張孝全分享第一次看到劇本時：「原以為是單純的喜劇，在閱讀幾次後就發現不是那麼簡單的故事。」也因為過往沒有嘗試過因此決心接演。對於詮釋樂團主唱的角色設定，為戲獻唱的張孝全也趣味表示：「我很真誠。」讓人非常期待。

首次與導演嚴藝文合作，剛開始兩人對於呈現的狀態一直無法達到彼此的想像，張孝全說：「我覺得這次有很多突破，讓演員拆解再重組，真的是很棒的經驗。」嚴藝文笑說與張孝全首次見面試鏡剛好是自己生日，當時立刻被他眼中的溫柔感吸引，「這跟我在螢幕上看到的硬漢形象完全不同那個眼神正是我想像中年周可傑的樣子。」

朱軒洋飾演張孝全同角色的25歲青年時期，對於要在劇中開唱，朱軒洋表示很難想像「沒辦法想像自己成為一個樂團主唱會是什麼樣子，所以這個角色很吸引我想挑戰。」他也透露以前跟朋友去唱歌他都不太唱、也不會隨音樂舞動，彈吉他、跳舞、唱歌對他都是全新的領域和挑戰，「這次透過拍戲免費上了吉他課、唱歌課、跳舞課，其實很過癮，前製的幾個月幾乎每天排滿課程，很像練習生的生活⋯⋯很充實。」

朱軒洋自嘲唱歌不是好聽的，「但也不至於太爛，沒想到唱歌老師說我很差，需要加強練習、也加了很多課。從練習丹田發聲、音準、節奏開始，大概持續上了3個月。後來戲裡表演唱歌的部分連續拍了兩天，一天唱了大概30到40次，可能真的多少有用到丹田發聲，所以才有辦法唱那麼多次。加上台下演出觀眾的人也很多，真的需要勇氣才能在舞台上唱！」

朱軒洋對於要在劇中開唱表示很難想像。（圖／公視提供）

