嚴謹態度 值得讓人放心 在百萬等級實驗室裡 調配日常生活安心感

【記者廖妙茜/綜合報導】 對每天都需要使用的產品來說，更重要的是，配方原物料是否穩定、可追溯，以及是否經過值得信賴的實驗認證。這些看不見的把關，關乎的不是一時的清潔效果，而是長期使用的安心度。當我們開始在意這些看不見的細節，其實是在為自己、為家人，選擇一份可以長期安心使用的日常。

當放大檢視，差異才會出現。

清潔用品，對多數人來說，只要洗得乾淨，似乎很難察覺有什麼差別。但當製作過程被拉近來看，差異往往開始浮現。

從原料選擇的開始到每一批次的產品穩定性，從原料的選用、配方比例的控制，到每一批次的穩定性管理，都需要高度一致的標準才能做出信賴的產品。任何看似微小的誤差，都可能在長期使用中累積成風險。

台灣清潔用品品牌「豪斯克寧」，嚴選原物料，並以專業實驗室進行配比測試，用嚴謹的態度落實於產品開發之中。（圖/豪斯克寧提供）

品牌的創立故事

豪斯克寧的誕生，源自孩子出生後的一個簡單念頭—希望每天使用的清潔用品，能夠真正讓人安心。



市面上的清潔產品很多，但成分標示往往複雜難懂，讓人難以判斷是否適合長期使用在家人身上。於是豪斯克寧選擇從源頭開始，打造一個自己也願意天天使用的清潔品牌。

本身的背景是以原物料貿易起家，對清潔相關原料的來源與特性具備深厚理解，並結合具生物科技背景的研發專業，進一步添購設備、成立專業研發實驗室，從配方比例到實際使用，反覆測試與調整，並送至公信單位檢驗合格，以確保產品在安全性與實用性之間取得平衡。

日常生活中的異味問題，豪斯克寧以溫和配方打造空間與織物兩用的除臭香氛噴霧，並經SGS檢驗。（圖/豪斯克寧提供）

在品牌方向上，主理人始終相信，家是一個乾淨、溫暖且能讓人放鬆的地方。因此，豪斯克寧以溫暖的日系插畫風格作為主要視覺方向，讓清潔用品不再只是功能性的存在，而是能自然融入生活、陪伴家庭日常的角色。

豪斯克寧相信，真正好的清潔，不只是洗得乾淨，更重要的是，值得讓人放心。

愛護家人，找回安心，「豪斯克寧」一直在你身邊！