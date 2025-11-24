嚴辦周靜妮者已退休 包庇性騷犯者升官發財

陳雅玲擔任苗栗地院院長時，對長期擺爛的法官周靜妮下重手，展現司法價值。

周靜妮法官擺爛案是由經《鏡週刊》2021年揭露，時任苗栗地院陳雅玲院長及司法院對周靜妮的議處即加速順利進行，陳雅玲後來轉任基隆地院對問題法官姚貴美也是下重手，過程中陳雅玲飽受內外壓力，今年8月退休；反觀懲戒法院院長林輝煌，深陷包庇前懲戒法院院長李伯道性騷醜聞，至今仍高枕無憂、穩坐掌懲戒大權的院長寶座，月領逾30萬元；被林輝煌包庇的李伯道，儘管已遭查辦，仍爽領退休金每月20萬元。

陳雅玲前院長是司法體系中的「鐵娘子」。她的硬仗始於苗栗地院，對於擺爛法官周靜妮長年曠職、拖延保護令、當庭體罰少年的積弊司法爛攤子，陳雅玲2020年上任立刻頂著壓力啟動監督程序，將周靜妮移送評鑑，最終促成了周靜妮被判懲戒。陳雅玲調任基隆地院後，她延續這份「零容忍」的態度，對另一個爭議個案姚貴美法官同樣毫不手軟，堅決執行行政監督。

陳雅玲的作為，證明了體制內的自清是可能的，但她這份法律人的正直與勇氣，卻付出了個人代價，面對內外巨大的壓力，陳雅玲院長最終選擇在今年8月滿60歲立即退休，離開了她奮戰許久的司法，一位敢於揭弊的司法首長，最終卻被體制的壓力所消耗，這是對司法正義最大的諷刺。

懲戒法院今天對問題法官周靜妮下重手，判與本刊踢爆的公懲會前委員長石木欽案相同的免職，但諷刺的是，現任懲戒法院院長林輝煌就是的爭議人物，對比陳雅玲的「孤勇」獲得司法界的掌聲，林輝煌的好官我自為之，林輝煌在院長大位的每一天都是在重重打臉司法正義。

2023年時任懲戒法院院長李伯道性騷擾女部屬，時任司法院秘書長林輝煌接獲被害檢舉後，選擇了最齷齪的方式處理，他要求李伯道謊稱病自請退休，林輝煌成功將這位性騷擾院長從公開懲戒的程序中抽離，同時執行了「吃案」與「包庇」讓李伯道謊稱生病提早退休，時任司法院長許宗力也予護航，讓李伯道爽領月退俸20萬，直到3個月後由《鏡週刊》獨家踢爆。

林輝煌的吃案，若無本刊踢爆，原本可以讓李伯道因此得以帶著每月超過20萬元的退休俸，享受著安逸的特權生活，被害人只能吞下去，即便後來性騷及吃案醜聞被本刊揭露，監察院彈劾李伯道並移送懲戒法院審理，但直到今日，李伯道的懲戒仍未定，持續爽領納稅人供養的退休金。

林輝煌的包庇保護傘，不僅為涉性騷的李伯道提供了退路，也確保了林輝煌自己的高位，身陷包庇爭議的林輝煌，非但沒有因此受罰，反而穩穩地升任錢多事少的懲戒法院院長，每月坐領逾30萬元的高薪。面對《鏡週刊》在李伯道案查證時的追問與質疑，林輝煌的應對方式竟是說謊，甚至恐嚇記者。一個親手為性騷擾權貴打開逃生門且個人誠信備受質疑的林輝煌，如今卻掌握著對全國公務員進行懲戒的最高權力。

兩起案件的對比，陳雅玲的提前退場，是在體制內為正義付出個人代價；林輝煌的穩居高位，則反映司法高層對自身特權與高薪的堅決維護，即便縱放罪犯也在所不惜，司法自清正己的呼聲再高，也難以穿透這張由權力編織而成的巨大保護網，司法雙標不言而喻。

