嚴選各大名店精品 福利處「粽情豐味」端午預購活動開跑

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（本報訊）

端午佳節將至，艾草飄香，這是傳遞溫情與祝福的時刻。國防部福利事業管理處為了體恤您戍守崗位、守護國家的辛勞，特別推出「粽情豐味」端午預購活動，精選多款匠心手路的佳節好禮，讓美味與平安伴隨您與家人。

今年我們嚴選各大名店精品：包含黑橋牌經典粽藝禮盒，帶您品嚐府城傳統風味；以及鬍鬚張傳承一甲子的手路肉粽，口口紮實鹹香。針對炎炎夏日，更備有郭元益喔熊冰糕，清涼消暑，是全家共享的最佳甜品。

預購活動即日起至6月22日止，於國軍福利站、軍中營站及電子商城同步開放訂購。透過多元通路整合與預購機制，讓採買更有彈性，也減少臨時準備的負擔。現在就行動，為家人與同袍預約一份暖心滋味！祝大家端午安康，萬事如意。

國防部福利事業管理處特別推出「粽情豐味」端午好禮，歡迎預購。（福利處提供）