嚴選海味迎新春 嘉義優鮮水產年菜預購開跑

嘉義優鮮水產電商平台推出「過年回嘉漁你團圓」年節活動，即起至1月24日受理預購／嘉義縣府提供





為迎接農曆春節到來，嘉義縣政府嘉義優鮮水產電商平台推出「過年回嘉漁你團圓」年節主題活動，攜手在地13家優質水產品牌，推出多元的低熱量、高蛋白質的水產年菜組合優惠，並加碼回饋全館免運，即日起至1月24日受理預購，歡迎鄉親踴躍選購。

縣府指出，本次年菜預購活動精心規劃4款年節限定組合，包括適合除夕圍爐共享的「春節回嘉團圓組」、補齊年菜料理的「年年有魚優鮮組」、成為年節餐桌焦點的「烏魚子雙饗組」，以及走春拜年必備的「走春零嘴歡聚組」。各款組合涵蓋生鮮水產品、即食加工品及高人氣水產零嘴，滿足不同家庭型態與消費族群需求，讓民眾歡慶新年時也能輕鬆享用年節美味。

嘉義優鮮水產電商平台（ https://www.chiayumfresh.com.tw/ ）已設置「2026春節優惠組合專區」，整合所有年節商品資訊，提供消費者一站式瀏覽與選購服務，讓年節送禮更加便利；年節限定組合預購活動同步加碼全館免運優惠（優惠碼：2026），預購期間即日起至1月24日止，預購商品將自2月2日至2月6日期間依序出貨。

此外，小家庭料理達人咪咪與健康生活達人可藍也力挺「嘉義優鮮」水產，將在1月14日及16日直播示範多道水產料理，並開箱介紹年節限定組合，讓消費者更了解產品特色。

農業處表示，嘉義縣漁民具備純熟養殖及加工技術，孕育許多優質魚蝦貝水產品，歡迎國人選購嘉義優鮮水產年菜商品，只要線上動動手指，就可以將最新鮮的美味從產地直送到家，享用到嘉義既優且鮮的各式魚蝦貝。



