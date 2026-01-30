嚴選知名年菜禮盒 遠百花蓮攜手市公所送暖老家協會

年節將至又遇寒冬，遠東百貨花蓮店精選知名品牌年菜及年貨禮盒共65份，在花蓮市公所偕同魏嘉彥市長致贈花蓮縣老人暨家庭關懷協會，由協會執行長蔡智全代表受贈，希望春節前夕能讓獨居長者一同感受過年氣氛（見圖）。

遠百特地挑選來自國內人氣店家的年節禮盒以及飯店業的精緻年菜，包括鼎泰豐、紅豆食府等廠牌的產品，希望透過這樣的心意，讓獨居長輩感受到社會的溫情，同時也善盡花蓮在地企業的社會責任與精神。魏嘉彥市長感謝遠百花蓮店長期致力於社會公益活動，更是花蓮市公所不可或缺的合作夥伴。

市長魏嘉彥表示，老人暨家庭關懷協會一直以來照顧花蓮在地的長輩及獨居的老人，透過他們的在地服務，讓大家了解其實有不少的老人在生活物資上並不是很充裕，更有老人為了要照顧身心障礙的子女，心靈上是相當空虛的，感謝老人暨家庭關懷協會等多個社福機構協助公部門，為花蓮的弱勢及獨老帶來實質的撫慰。

遠百花蓮洪偉倫經理表示，今年準備了適合團圓圍爐之菜品及年貨禮盒，盼以實際行動回饋奉獻一生的長輩，讓他們度過一個暖心的好年。也期待透過遠東百貨的行動能號召更多企業加入公益行列，整合多方資源，為弱勢族群打造更好的生活環境，讓社會各界都能感受到人與人之間的溫情。

老人暨家庭關懷協會執行長蔡智全感謝說到，遠百花蓮店提供的禮盒以及年菜，讓長者在新年品嚐暖心的美食，相信能為他們帶來一個充滿幸福感的新年。這些年菜將由社工發送到長輩家中，讓他們感受到社會的關愛。