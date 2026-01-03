嚴選觀光工廠》跨年享受陽光 南部必去5大觀光工廠

迎來2026，新年假期若想去南部享受陽光沙灘與人文古蹟，還能去觀光工廠走走，結合產業文化、DIY體驗與休閒娛樂，讓大小朋友都能在旅程中收穫知識與樂趣。本報嚴選五大人氣工廠，帶你一次看懂南部的旅遊魅力。

歐樂沃築夢城堡

歐樂沃築夢城堡是近年嘉義最受矚目的新景點，被譽為「台版迪士尼城堡」。園區以巧克力為主題，結合歐洲城堡建築，外觀夢幻壯麗，擁有 18 座尖塔，其中最高塔尖設計成蘭花造型，象徵嘉義的在地特色。館內分為多個主題區，遊客可參加巧克力 DIY 課程、品嚐特色甜點，並在城堡前拍照打卡，享受親子同樂的氛圍。

交通方式：

嘉義高鐵站搭乘109路公車，於大埔美園區服務中心站下車。

營業時間：09:00–18:00（週一休館）。

門票：全票 350 元（含抵用券）；優待票 250 元；3 歲以下免費

歐樂沃築夢城堡。（圖／OTHERWORLD官網）

奇美食品幸福工廠

奇美食品幸福工廠以食品製造為主題，館內展示包子、餃子等食品的生產過程，並提供親子DIY烘焙課程。遊客能親眼見到食品加工的流程，並親手製作屬於自己的美味小點。館內還設有餐飲區與伴手禮店，是寓教於樂的美食工廠。

交通方式：

台南火車站搭乘紅幹線公車至「奇美食品幸福工廠站」。

營業時間：09:00–17:00（週一休館）

門票：150元（含DIY抵用券）。

奇美食品幸福工廠。（圖／奇美食品工廠官網）

台灣糖業博物館

台灣糖業博物館位於橋頭糖廠舊址，是全台保存最完整的糖業文化園區。館內展示製糖的歷史與技術，並保留老火車頭、製糖設備等珍貴文物。遊客能透過導覽了解台灣糖業的興衰，並參加糖果DIY活動。園區綠意盎然，適合親子散步與拍照。

交通方式：

台鐵、高鐵：新左營站轉乘捷運紅線往北至橋頭糖廠站(R22A)

營業時間：09:00–17:00

門票：免費入園。

台灣糖業博物館。

蚵仔寮海洋漁業親子館

蚵仔寮海洋漁業親子館以海洋與漁業文化為主題，館內展示漁村生活、漁業技術與海洋生態，並設有互動遊戲與親子DIY活動。遊客能體驗漁網編織、漁具操作，甚至參加簡易料理課程，寓教於樂。這裡同時鄰近蚵仔寮漁港，能品嚐新鮮海鮮，是結合教育與美食的好去處。

交通方式：

高鐵、台鐵：新左營站轉乘捷運紅線至「南岡山站」，轉乘公車至蚵仔寮漁港。

營業時間：09:00–17:00

門票：免費入館。

蚵仔寮海洋漁業親子館。（圖／高雄市府海洋局提供）

紅頂穀創穀物文創樂園

位於高雄的紅頂穀創，以穀物文化為主題，館內展示穀物的多元用途，並提供DIY烘焙課程。遊客能親手製作麵包或餅乾，並了解穀物的營養價值。館內設計結合文創元素，是高雄地區極具特色的觀光工廠。

交通方式：

高鐵：新左營站轉乘民族幹線90、客運「E25高旗六龜快線」文藻外語大學站下車，步行約150公尺即抵達。

台鐵：高雄火車站轉乘客運8023、「E28高旗美濃快線」、「E32高旗甲仙快線」至文藻外語大學站下車，步行約150公尺即抵達。

高雄捷運

搭乘至 R16 左營站，步行至高鐵左營公車轉運站，轉乘公車3號、民族幹線90號或「E25高旗六龜快線」至文藻外語大學站，步行約150公尺即抵達。

營業時間：09:00–18:00

門票：200元（含DIY課程抵用券）。