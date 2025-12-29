嚴重失溫3小時恐奪命！醫揭搶救時機：「冷到發抖」就要快做2件事

雪山圈谷。國家公園署提供



近日雪山接連發生兩起山友失溫事故，令人遺憾。高山醫學專家王士豪在臉書粉專「Work now ＠王士豪醫師 」發出長文提醒，嚴重失溫可能在3小時內死亡，呼籲要趕快脫離濕冷的環境、適時飲用溫水、避免喝酒等，讓身體「回溫」，並儘快「下撤」求救。

王士豪表示，失溫的定義是指一個人的核心體溫低於攝氏35度，由於溫度計最低只能量到35度，不適合做為判斷工具，此時可依「瑞士失溫分級系統」判斷嚴重程度。

感到寒冷（不是失溫）：顫抖、意識清楚、身體功能完好而且可以自己照顧自己，此時中心體溫大於35°C。

第一級失溫：意識清楚、顫抖，身體功能略為下降且需要他人照顧，此時中心體溫大約是35°C到32°C。

第二級失溫：意識模糊、停止顫抖，此時中心體溫大約是32°C到28°C。

第三級失溫：失去意識，此時中心體溫大約是28°C到24°C。

第四級失溫：看起來呈現死亡的外觀，此時中心體溫大約是24°C to 13.7°C。

第五級失溫：必定死亡，不可回復，此時中心體溫小於13.7°C。

王士豪指出，這項分級系統共有3大指標，分別為「顫抖」、「意識」及「自己照顧自己」，一旦進入第二級失溫，死亡率就非常高了，嚴重失溫可能在3小時內奪命，「失溫死得比高山症還快」，因此在「感到寒冷」、「第一級失溫」時就要處置了。

一般民眾面對失溫時，可以採取以下6個處置原則：

(1)確保救援者的安全，不要增加失溫的人數，不要讓自己也成為失溫的病患。

(2)阻斷「傳導、對流、及蒸發」：尋找遮蔽，脫離濕冷的環境、移至溫暖處。除去潮濕的衣服、換上乾燥的衣服或乾燥的裝備。使用睡墊、乾報紙、睡袋、大背包、露宿袋、塑膠袋、同伴來阻絕寒冷。或將溫水瓶、溫水袋置放於腋下、大腿、頸部等處。

(3)適時給予補充食物及飲水，提供身體能量來維持顫抖反應！

(4)意識清醒且不會嘔吐的病人可以給予溫暖的飲料：溫紅糖水及熱薑湯。

(5)避免喝酒。

(6)失溫不會自己好，仍要儘快下撤、求救、就醫。

王士豪提醒，因應失溫最好方式絕對是「預防勝於治療」，如果天候惡劣就不要在戶外行走，並採三層穿法，「外層防水防風，中間保暖層，內層排汗」，禁止穿棉質內衣及牛仔褲上山，因為這類材質會大量吸水，並不適合。

他呼籲，每次上山都要準備一套備用中層保暖及內層排汗上衣及褲子，用垃圾袋、包兩層、打死結，或是裝在專用的防水袋內，或許爬2、30次山都沒有用到，但如果一旦失溫，這套乾燥的備用衣物就會救你一條命。

除此之外，若能力許可，請攜帶緊急避難帳或兩個特大的垃圾袋或是特大加厚的塑膠袋，萬一遇到惡劣天候，面臨失溫的危機，卻找不到適合的地方遮蔽，這些物品可以變成臨時遮風避雨的小小避難所。

