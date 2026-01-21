嚴重失眠又怕吃安眠藥會上癮？藥師點名這3款成癮風險最低

市面上有3類安眠藥相對安全，適合對成癮有顧慮的睡眠障礙者。（Gemini生成示意圖）

不少人因生活、工作壓力大，或作息不穩而出現嚴重失眠，卻又擔心長期使用安眠藥會有上癮風險。藥師洪正憲指出，其實市面上有3類安眠藥相對安全，成癮風險低，適合有這類顧慮的患者使用。

傳統安眠藥的依賴風險

非苯二氮平類的Zolpidem（史蒂諾斯），以及苯二氮平類（BZD）藥物，例如 Alprazolam，雖然起效快、助眠效果明顯，但長期使用容易產生耐受性與依賴。患者若自行停藥，可能出現失眠更嚴重、焦慮或震顫等戒斷症狀。因此臨床上通常建議這類藥物短期使用，並由醫師嚴格監控。

低成癮風險的3款安眠藥選擇

1.褪黑激素受體促效劑

例如Ramelteon，主要調整生理時鐘，對時差型失眠或年長患者特別有效。副作用少，幾乎沒有濫用或依賴風險。

2.低劑量抗憂鬱劑

如低劑量Doxepin，可作為非成癮性替代藥物使用，尤其適合合併焦慮或情緒困擾的失眠患者。不過部分患者可能會有口乾、頭暈等副作用。

3.食慾素受體拮抗劑（DORAs）

包括Daridorexant、Suvorexant、Lemborexant。這類藥物透過抑制大腦清醒神經通路來幫助入睡，不易成癮，也不會出現明顯戒斷症狀。

洪正憲強調，選擇安眠藥需依個人情況量身訂做，千萬不要自行亂吃或隨意停藥。若有嚴重失眠、又擔心成癮風險，建議在醫師或藥師指導下使用低依賴性的藥物，才能達到安全且有效的改善效果。



