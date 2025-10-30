嚴重失誤撼動公信力！裁判紀錄台風波TPBL重懲相關人員

TPBL夢想家與海神一戰，場上發生多起爭議判決。圖／TPBL提供

TPBL例行賽G11賽事發生嚴重作業疏失，夢想家張宗憲在累積一次違反運動精神與一次技術犯規後，應被驅逐出場，卻延遲至第三節剩4分多鐘才被發現。聯盟認定此錯誤影響比賽公正性與形象，決議停權紀錄員、助理記錄員、臨場技術委員與執法裁判各兩週，並納入考核扣分。聯盟強調將加強教育訓練，防止類似錯誤再發生。

針對例行賽G11發生之嚴重作業疏失，聯盟認為該事件已影響比賽之公正性與聯盟形象，已立即召集技術委員會與裁判長進行懲處會議，事件內容與結果如下：

例行賽G11賽事，福爾摩沙夢想家球員張宗憲於第三節剩下8:05時被判技術犯規，並已累積一次違反運動精神犯規與一次技術犯規，應立即取消該場比賽資格，但紀錄台至第三節剩下4:07才發現該錯漏。依據聯盟賽務規章內未盡事宜，悉依 國際籃球總會（FIBA）規定辦理。參酌FIBA Basketball Rules第48條，本次比賽之爭議項目屬於紀錄台職責範疇，惟本場執法裁判與臨場技術委員亦未即時發現並修正錯誤。

經討論決議如下：

1.主場紀錄台之記錄員與助理記錄員停權兩週，期間不得執勤任何本聯盟賽事。

2.本場臨場技術委員及執法裁判停權兩週，並予以計點扣分，納入後續執法考核。

聯盟對此事件表達最嚴正之譴責，並已啟動內部檢討機制，將全面加強各主場紀錄台與全體裁判之教育訓練，強化紀錄台作業流程與臨場應變機制，確保類似錯誤絕不再度發生。



