嚴重恐不孕！她鬧經痛3年腹痛難耐 一查「子宮內布滿肌腺瘤」

記者簡浩正／台北報導

在腹腔鏡及婦科超音波的導引下，將消融針精準進入病灶，釋放高能量微波破壞異常內膜腺體組織，使其失去活性而逐漸縮小。（圖／台北慈濟醫院提供）

35歲的李小姐近三年總會因生理期而腹痛難耐，日常生活都受影響，她就醫經超音波與抽血檢查，發現子宮內佈滿子宮肌腺瘤，透過腹腔鏡與婦科超音波導引，進行子宮肌腺瘤微波消融治療，術後李小姐的症狀大幅改善，生活品質也得到提升。

台北慈濟醫院婦產部部長陳國瑚表示，子宮肌腺瘤是一種子宮內膜異位的疾病，即子宮內膜腺體組織出現在子宮肌肉層內，導致子宮壁增厚、慢性發炎。形成原因多與經血逆流及免疫功能異常有關。

廣告 廣告

他進一步說明，子宮肌腺瘤好發於35-50歲的女性，是生育年齡婦女重要的婦科疾病，台灣地區婦女的盛行率約有20-30％，在不孕的女性中也相當常見。當這些異位(經血倒流並長入子宮肌層)的內膜組織在月經週期受到荷爾蒙刺激時腫脹發炎，就可能有劇烈腹痛、經血過多以及壓迫膀胱導致頻尿等症狀，長期下來更會因為子宮結構性改變與慢性發炎而影響受孕。

子宮肌腺瘤如何診斷？陳國瑚說可透過病人主訴、內診、超音波及抽血檢查來判斷。過去的治療方式有藥物及手術摘除子宮兩種，藥物治療可暫時控制經痛與經血過多，但長期使用荷爾蒙類藥物抑制劑容易出現類似停經更年期的副作用，例如熱潮紅、盜汗與骨質疏鬆；手術切除全部子宮雖能徹底移除病灶，但對希望保留子宮或仍有生育計畫的女性而言就無法再生育，代價較大；而若只切除局部子宮肌腺瘤，則無法完全清除、症狀改善有限。

隨著醫療科技的進步，微波消融成為近年來的治療新選擇。醫師在腹腔鏡及婦科超音波的導引下，將消融針精準進入病灶，釋放高能量微波破壞異常內膜腺體組織，使其失去活性而逐漸縮小壞死，達到止痛與減少經血的治療目的。陳國瑚提醒，女性應定期接受婦科健康檢查，透過子宮頸抹片、抽血與骨盆腔超音波可早期發現異常，及時介入治療。如果出現上述症狀或疾病，建議尋求專業醫師診斷，與醫師討論最適切的治療方式並定期追蹤，以維護生活品質。

更多三立新聞網報導

歐萊德上榜！「18款蘇丹紅化妝品」清單一次看

擬放寬近親禁婚至四等親 醫示警萬萬不可：「畸形兒」風險高

全台HIV逾3.6萬人！醫敲「2大新警鐘」：年齡層大降、年輕族群增

日本流感拉警報！醫示警「一事」是大流行前奏：出國前快打疫苗

