嚴重慢性鼻炎致長期鼻塞 微創螺旋刀手術助改善

（中央社記者林巧璉高雄18日電）31歲林姓女子長期鼻塞、流鼻水、打噴嚏，導致睡眠品質低落、頭昏、頭痛等，檢查後確診為嚴重慢性肥厚性鼻炎。經醫師評估採用「微創螺旋刀」下鼻甲手術後，改善鼻塞問題。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天舉行記者會，分享鼻炎療法。高醫副院長戴嘉言表示，隨著科技進步，在耳鼻喉醫療領域上持續導入精準與微創技術，結合臨床診斷、研究與創新治療模式，協助鼻塞患者擺脫長期困擾，重拾健康與高品質生活。

林姓女子長期鼻塞、流鼻水、打噴嚏，更因夜間張口呼吸，喉嚨也長時間不適；林女過去嘗試過各種口服藥物及鼻噴劑治療，但效果不佳，也曾有醫師建議開刀治療，但因擔心術後恢復時間長與不適而遲未動刀。

高醫表示，林女經高醫耳鼻喉科門診全面地評估後，確診為嚴重慢性肥厚性鼻炎，林女選擇接受恢復期短、黏膜保留度高的「微創螺旋刀」下鼻甲手術。術後，鼻塞症狀立即獲得改善。

高醫耳鼻喉部主任吳哲維指出，許多患者因長期鼻塞誤以為是鼻息肉，經鼻鏡檢查後，多數患者其實是「下鼻甲肥大」導致呼吸道壓迫狹窄，讓空氣難以通過。下鼻甲長期受過敏與發炎刺激，黏膜組織會增厚甚至連帶骨頭肥大，單靠藥物難以完全改善。

吳哲維說，因結構改變導致的肥厚性鼻炎，傳統電燒、切除或雷射治療常伴隨黏膜受損、恢復期長及結痂嚴重等問題，讓病患對於接受手術相關治療感到相當畏懼。

吳哲維指出，高醫引進的「微創動力旋轉刀」（微創螺旋刀）可精準處理下鼻甲肥厚問題，結合內視鏡與微創技術，能在小傷口下進入黏膜深層，將增生組織與肥大骨頭精準清除，同時完整保留黏膜表面，降低副作用並提升長期效果，是近年治療頑固性鼻塞的重要突破。

高醫耳鼻喉部醫師王詩瑋說明，微創螺旋刀的疼痛感低、出血量少、結痂減少且恢復快速，許多患者術後數天即可恢復工作與日常活動。由於手術可有效減少組織體積、改善呼吸通道狹窄問題，復發率也明顯降低。（編輯：李錫璋）1141218