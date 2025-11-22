嚴重排擠一般停車位！共享機車亂象多 六都投放數已逐年減少

民眾認為使用共享機車的好處在於隨租隨還，像是出遊、通勤時，比大眾運輸更有彈性。（圖／中國時報李京昇攝）

六都共享機車現況表

呼應淨零碳排放趨勢，六都近年陸續進駐共享機車，卻嚴重排擠停車位，且違停、酒駕等亂象頻傳，今年高雄Gokube、桃園iRent相繼退場，六都投放數有逐年減少趨勢，地方政府雖都支持發展多元運具，但共享機車未來發展已見隱憂。學者建議加強與大眾運輸串聯，發展「最後一哩」使用模式。

台北市自民國105年推動共享機車，透過「一車多人使用」概念，減少私有運具，為六都最早引進的城市，同屬生活圈的新北市，5年後才進駐共享機車，但因腹地廣大，投放數已超車台北市。目前雙北高達2.5萬輛，是其他四都的3.3倍。

但共享機車普及，在都會區卻嚴重排擠一般機車停車位，且違停、闖紅燈、酒駕等亂象層出不窮，北市1年違規案曾達近2萬件，兩度遭北市審計處點名強化管控機制，新北3年來也兩次被新北審計處要求改善。

為解套共享機車衍生亂象，北市府訂定《台北市共享運具經營業管理自治條例》，從總量控管、稽查作業到營運計畫執行都明確規範，且自113年起試辦專用停車位，以提升借還車辨識度與效率，減少找車位時間。台中今年10月起也試辦專用停車位，並發放騎乘優惠券，以提升使用率。

新北市交通局則與交通警察大隊首創共享運具重大違規聯合停權通報平台，與業者合作，對酒駕、毒駕、無照、外借帳號、嚴重超速5項重大違規使用者聯合性永久停權，重大違規使用者將無法在所有業者註冊及租借。

為因應共同生活圈跨市租借還特性及有效管理共享運具停車秩序，新北交通局特別要求各家共享運具業者須將北北桃3市營運車種、車牌號碼一併提出申請，以利控管跨市流動車輛數。

雖然地方政府加強管理及遏阻亂象，也祭利多以鼓勵提升使用率，共享機車仍面臨挑戰。今年繼高雄Gokube熄燈，桃園iRent也因未達延車公里535萬公里、使用累計114萬人次目標，於7月退場，未來發展已埋下隱憂。

以台中為例，全市僅投放1700多輛，平均月使用9萬人次，交通局長葉昭甫認為，台中共享機車雖持續擴點，但使用人次未明顯提升，因共享機車為商業經營模式，業者選擇熱點投放，不像公共自行車廣為設點，使用率相對高。他建議業者積極與大學、飯店端串聯，提高使用率。

逢甲大學助理教授黃彥斐指出，共享機車要長期落地，可緊密串聯大眾運輸，發展最後一哩使用模式，除可提升使用率，也可增加公共運輸市占率。

