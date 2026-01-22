嚴重滯銷! 花蓮庇護蛋場庫存近7千顆 業者盼社會關愛

地方中心/趙永博 花蓮報導

用心養出的好蛋，卻賣不出去。花蓮黎明教養院「方舟庇護工場」，長年提供身心障礙者職能訓練，學員在這裡學習獨立，雞蛋品質也備受肯定，但近期訂單驟減，面臨嚴重滯銷，庫存已逼近七千顆，成了最大的經營壓力，業者也呼籲，希望能獲得更多社會關注。

拿著水桶，走進雞舍，一一採收雞蛋、擦蛋，檢查雞隻狀況，這間蛋雞畜牧場，不只是養雞，還是身心障礙者的職能訓練場。

學員阿華：「（你接觸這些雞會不會害怕），不會，（這樣工作好玩嗎），好玩可以跟雞互動。」

學員們做得開心，雞蛋品質也有口碑，但近幾年，銷路卻嚴重卡關。

黎明公共事務部主任何宗遠：「其實這些雞蛋都是近期所生的蛋，那因為在農曆年前的關係，目前還沒有訂單來支持，我們來完成這些訂購，所以很希望大家能夠多多支持。」

放牧飼養約兩千隻伊莎蛋雞。(圖/民視新聞)

花蓮壽豐的「黎明方舟畜牧場」，放牧飼養約兩千隻伊莎蛋雞，每顆雞蛋都由人工細心擦拭，不只通過產銷履歷、動物福利認證，還曾獲選花蓮百大伴手禮，但再好的蛋，現在卻面臨嚴重滯銷。目前庫存已逼近七千顆，如果春節連假後若銷售未回溫，恐怕突破上萬顆，壓力不小。

花蓮名產業者劉瑞祺：「我想這樣的蛋不只有意義，而且更健康，所以我想希望烘焙的同業們，大家一起來使用這些健康雞蛋，一定可以來提升自己的企業形象。」

春節連假後若銷售未回溫，恐怕突破上萬顆。(圖/民視新聞)

一顆顆用心生下來的好蛋，也承載著身障學員的一份力，只希望這份用心，能被更多人看見。

