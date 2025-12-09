嚴重破壞校園安全！用100元拐2女童「進廁所壞壞」男大生急賠50萬沒用
記者陳弘逸／新竹報導
新竹縣范姓男大生到某國小校內，利誘2人進入女廁拿取東西可以拿到100元，並把人拐到廁所，要求做不雅動作；當下女童趁隙逃逸，向警衛求助，此案曝光；范男挨告後，分別賠償2名女童各25萬元，達成和解；但法官認為，他的行為嚴重破壞校園安全秩序，無情輕法重可言，依法判他3年4個月有期徒刑。
判決指出，范男今年4月26日下午3時許，騎車到新竹縣某國小，見2名女學童在校園內遊玩，竟以利誘2人進入女廁拿取東西可以拿到100元，待她們一同進到廁所內，就把門反鎖，還暗示「幫我」要求做不雅動作。
當時2名女童明確拒絕，趁隙逃逸，過程中，范男抓住其中一人，強制猥褻得逞，犯後翻牆逃逸，女童向學校警衛求援，報警提告，案情曝光。
事後2名女童的父母，各自對范男提告，偵審期間，他都認罪，並達成和解，個別賠償25萬元。
法官認為，范男雖認罪達成和解、履行賠償，已彌補相當程度錯誤，但為滿足一己私慾，在國小校園內，對素不相識2名年幼可欺女童強制猥褻，嚴重破壞校園安全秩序，無情輕法重可言；審理後，將范男依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，共2罪，各處3年有期徒刑，應執行3年4個月有期徒刑。
