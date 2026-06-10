嚴重訊號！中國海警闖東部海域「類封鎖」 蘇紫雲示警：未來恐擴及台灣5大港
中國大批海警船連日侵擾台灣東部海域，甚至9日假冒管轄權向行經商輪廣播詢問進出港等資訊。對此，軍事專家蘇紫雲認為，這類「類隔離」、「類封鎖」行動，可能成為中共擾台新型態，提醒基隆等5大港口做好防衛準備。他也指出，台灣週邊水路佔全球航運一半，中共若強行要求商船通報，勢必引起國際反彈。
海警船假執法、真擴張
中共不滿日本、菲律賓談判專屬經濟海域，6月1日宣布啟動東部海域「執法巡航」，連日來派出海警船騷擾金門、強行進入東沙限制水域，9日一口氣出動5艘公務船逼近，距台灣東部海岸線僅剩32浬。
中共公務船甚至對3艘商貨輪廣播詢問進出港等資訊，我國海巡艦艇立即嚴正回應：「這裡是中華民國台灣的海域，中國違反國際法，不必理會騷擾」。國安會秘書長吳釗燮痛批，中國企圖虛構「中華人民共和國擁有管轄權」的假象，是披著羊皮的擴張主義，嚴重威脅區域和平與穩定。
中國海警規模全球最大
國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲9日在節目《新聞大破解》表示，依國際法、國際慣例劃設的專屬經濟區（EEZ），其並非主權概念，而是協調海域上捕魚、海底探勘等行為，針對台灣東部海域，台灣與日本、台灣與菲律賓早已簽下協議與協定，日本與菲律賓近來關係改善，才開始討論如何劃設。
蘇紫雲指出，中共企圖從陸權國家推展到海權國家，透露海警隊從北邊東海到南邊南海四處挑釁。值得注意的是，中國海警規模全球最大，編制多達1500艘，其中百艘逾千噸。面對日菲EEZ談判，中共認為台灣是中國的一部分，藉機騷擾表達不滿，派出號稱萬噸級「海巡09」等公務船。
海域滋擾恐瞄準5大港
蘇紫雲認為，中共海警進行所謂交通專項執法，採取封鎖或類隔離模式，是一項嚴重訊號，顯露中共觀察美國在荷姆茲海峽作為，在這邊進行「彩排」。同時，這也是中共循著過往於空域洗腦主權印象的模式，一步步從金門、南海推展至台灣東部海域。
蘇紫雲進一步說明，當年中共劃設東海防空識別區，要求民航機遞交飛行計畫，即使遭到美國國務院譴責，最後各國航空公司只能照作。近期，中共刻意登上金門遊船，查證旅客的身分證，也是同樣手法。
蘇紫雲提醒，之後中共未必會再進行軍演，而是利用海警四處展現「管理權力」，可能從台灣5大戰略港口開始，包括基隆、台北、台中、高雄及花蓮，故意以無線電進行騷擾，甚至進一步要求商船申請航運許可等。
擴權牽動國際必掀反彈
不過，中共的算盤不見得會成功。蘇紫雲指出，全球51%航運行經台灣週邊海域，包括26%歐洲線、25%北美線，國際重要性遠高於荷姆茲海峽，如果船舶都要向中國通報，將引起國際大反彈，各國也無法置身事外。
蘇紫雲強調，中國是麻煩製造者，台灣不能只想依賴別人，必須充實自我實力，「把棒子準備好」，不挑釁中共，也不容許中共挑釁民主。
蘇紫雲表示，過去政治文化重文輕武，海巡守護廣達52萬平方公里的海域，僅編列300億元台幣預算，如今經濟實力足夠，應該要提升。
蘇紫雲也支持海巡建立航空分署，舉出韓國、日本、菲律賓、中國都有海巡航空隊，以海洋立國的台灣卻沒有。若能建置，像是海洋巡邏機一掃描就能讓中共低矮快艇、橡皮艇現形，比起易受雜波、地勢干擾的岸邊雷達，警報效能更佳，更能提升我防衛能力。
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