嚴重貧血診斷出癌症 醫：女性貧血應積極找病因

（中央社記者林巧璉高雄30日電）一名44歲女性嚴重貧血卻拒絕檢查，16個月後因外傷意外發現大腸癌已肝轉移；高雄市立聯合醫院癌症中心主任陳苓萍指出，癌症年輕化趨勢，如何與拒絕檢查的病人有效溝通是關鍵。

高雄市立聯合醫院今天新聞稿表示，聯合醫院長期致力推廣醫病溝通技巧，今年10月與台灣心理腫瘤學會聯合舉辦「癌症病情告知SHARE model溝通技巧工作坊」，透過精進醫病溝通，提升早期診斷率，讓病人更願意參與治療。

陳苓萍表示，有一名34歲女性因腹痛腹瀉掛急診，抽血發現貧血後轉介至血液腫瘤科，確診缺鐵性貧血。病人月經量正常但有便秘情形，服用鐵劑後貧血改善有限，醫療團隊快速安排相關檢查，不到3個月確認是大腸癌導致的貧血。

另一名44歲女性則因嚴重貧血由診所轉診至聯醫，病人自訴經血量已由多轉少，口服鐵劑療效不佳後改為針劑治療，婦產科超音波檢查顯示正常。因病人偶爾出現血便，醫師建議進行大腸鏡、電腦斷層等檢查，但病人一再拒絕。直到16個月後外傷急診時意外發現大腸癌合併肝臟轉移，治療難度大幅提高。

陳苓萍表示，年輕女性出現缺鐵性貧血，常被歸因於月經過多，但當鐵劑治療效果不佳時，更應積極尋找其他病因，特別是消化道出血或腫瘤。若有不明原因的缺鐵性貧血，即使月經正常也應查找病因，切勿輕忽。

聯合醫院與台灣心理腫瘤學會合作推廣醫病溝通技巧，引進日本分享（SHARE）模式，此模式涵蓋4大核心議題，包括設定支持性的環境、壞消息的傳達方式、附加的資訊、再保證與情緒支持。

聯醫內科部主任陳盈凱說明，過去醫學教育較少著重於病情告知的訓練，加上臨床工作繁忙，醫師平均每3到5分鐘就得看完一名病人，因此需要一套既有效又能快速執行的溝通模式。

陳盈凱說，相較於美國常用的SPIKES病情告知模式，過程大約所需1小時，日本的分享模式更重視告知過程中「再保證與情緒支持」的重要性，整個告知過程僅需10至15分鐘，更適用於忙碌的台灣醫療生態。（編輯：李錫璋）1141030