嚴重鉛中毒張宏年過世已解剖 兒悲喊：爸爸解脫了

台中市前議長張宏年16日過世，法醫近日解剖，要釐清死因。資料照，取自張宏年臉書



國民黨籍前台中市議會議長張宏年是「盛唐中醫鉛中毒案」被害人之一，本月16日清晨過世，享壽73歲。由於其生前腦部因鉛中毒受損，健康狀況不佳，家屬懷疑死因，法醫23日進行解剖釐清，張宏年的兒子張彥彤悲痛表示：「爸爸終於解脫了……」。

張宏年生前為養生，長期服用盛唐中醫診所開立、含有「硃砂」的中藥粉，其鉛、汞成分嚴重超標，導致張宏年鉛中毒，血液中鉛含量高達360微克/100cc，是成人正常36倍，腦部受損約4成，且有表達障礙、四肢無力、嚴重骨質疏鬆等後遺症，家屬質疑可能是導致其驟逝的關鍵。

廣告 廣告

本月16日清晨，張宏年兒子、台中市議員張彥彤準備叫父親起床吃早餐，卻發現爸爸已無呼吸心跳、身體冰冷，明顯死亡。根據《TVBS》報導，解剖當天，家屬情緒悲痛，張彥彤哭著說：「爸爸終於解脫了…」，向外界的關心表達感謝。

台中檢方表示，解剖後採集相關檢體進行化驗，遺體已發還家屬辦理後事，目前靜待解剖報告出爐，確認死因。

更多太報報導

北捷隨機殺人「非突然發瘋」 醫師揭「長期與社會斷聯」風險

前議長張宏年睡夢離世「死因不明」 檢方將安排解剖

奇蹟？棄嬰寒夜啼哭「浪犬如哨兵圍一圈」守護 毫髮無傷存活