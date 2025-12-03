「嚴重錯判」被黃國昌背叛 林飛帆：對民主破壞力強大堪比水門案

國安會副祕書長林飛帆談到昔日夥伴黃國昌，坦言「嚴重的判斷錯誤」。（資料畫面）

國安會副祕書長林飛帆今天（3日）接受周玉蔻專訪，被問到昔日太陽花學運夥伴黃國昌是否「背叛」，他坦言過去對黃國昌嚴重判斷錯誤，認為黃現在對民主的破壞力很強，對整體政治文化有巨大的傷害，猶如美國的水門事件。

林飛帆被問到怎麼看黃國昌「背叛」太陽花？他表示可以分成於公跟於私兩部分。公的部分，沒辦法接受黃國昌政治立場有這麼巨幅的改變，黃可能覺得一以貫之、沒有改變，但對他來說，過去站在一起反對國民黨各式政策、特別是兩岸政策，到現在願意也可以跟國民黨走在一起，抹去兩岸立場上的差異，在國會投票時服膺國民黨團立場，對很多人來說都無法接受。 林飛帆接著指出，於私的部分，站在過去曾經共事的朋友，黃國昌的選擇蠻可惜的，他的轉變，對過去的朋友大家心理都不好受。另外，黃國昌在太陽花學運期間，與時任總統府副祕書長蕭旭岑會面，是否一度懷疑他「背叛」？林飛帆直言「當然有」，但當時包括他在內的朋友都曾為他辯護，可以理解黃國昌為何起心動念想去談，當初站在比較幫他辯護的立場。 林飛帆解釋，當時是希望運動內部不要互相攻擊，「我會承認，這是嚴重的判斷錯誤」，稱黃國昌會有他自己的解釋，但從他們的角度來看，很多黃國昌的選擇對他們來說是無法接受的事情。

至於黃國昌現在對民主的破壞力是否很強？林飛帆說「是，很強」，對整體政治文化很巨大的生害，舉例以不擇手段去搜集其他政治人物的行程等，已經跨越紅線，有無法律責任司法會釐清，若在其他國家都是嚴重的事，好比是美國的水門事件。





