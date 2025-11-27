嚴重鐵路事故！昆明試驗列車撞施工人員釀11死、2傷
[Newtalk新聞] 中國雲南省昆明洛羊鎮火車站內，今（27）日發生發生一起試驗列車嚴重事故，目前造成 11 人死亡、2 人受傷。
根據中國媒體《大公文匯網》引述昆明火車站發布消息，今日凌晨，檢測地震設備的 55537 次試驗列車在正常通過昆明洛羊鎮車站內曲線處時，與進入線路的施工作業人員發生碰撞，已造成 11 人死亡、2 人受傷。事故發生後，中國鐵路部門立即啟動應急預案，與當地政府共同組織開展人員救治和應急救援工作。
目前，該站運輸秩序已恢復正常，鐵路部門持續進行傷員救治和相關善後工作，對罹難者表示沉痛哀悼，對罹難者和傷者家屬表示深切慰問，詳細事故原因正在調查中。
