嚴重骨折 治療軟硬兼施

36歲游姓男子從梯子上跌落，造成右手肘腫痛變形，醫師檢查是橈骨頭部的粉碎性骨折合併肘關節脫臼。另一名賈姓男子發生車禍，造成右腳踝腫痛變形，X光及電腦斷層檢查發現遠端脛骨和腓骨粉碎性骨折合併踝關節脫位。2人經緊急處置及手術並安排復健治療後逐漸康復。

衛福部台中醫院骨科醫師、高壓氧治療中心主任黃敏旭說，嚴重的肢體創傷受傷的常常不單單只是骨頭的部分，周邊的軟組織也很關鍵。肢體創傷合併脫臼時需要盡可能早點把關節復位，減少周邊組織的壓迫；另外，嚴重的創傷預期在手術後的組織腫脹會非常明顯，常會引起後續的皮膚壞死甚至感染，病人可能需要接受多次清創手術，甚至有截肢的風險。

這類嚴重的肢體創傷，治療重點在於「軟硬兼顧」的綜合評估，針對骨骼結構的「硬」傷若遇粉碎性骨折，現行醫療科技已有新型鎖定鋼板能提供優異的穩定度；對於無法重建的碎裂部位，亦可透過人工植體置換來恢復功能。而在周邊組織的「軟」傷部分，則需掌握術後消腫的黃金期，藉由負壓的傷口照護及高壓氧治療「雙壓輔助」，有效改善血液循環、預防組織壞死與感染，對創傷的軟組織提供更好的消腫及生長癒合。

黃敏旭強調，面對嚴重的肢體骨折，醫療團隊必須具備高度的警覺性，針對可能合併的關節脫位給予即時的手術處置。現今醫療科技發達，無論是利用新型鋼板強化骨折固定，或是針對無法修復的部位進行人工植體置換，都能大幅提升「硬組織」的重建品質。

而針對「軟組織」的修復挑戰，台中醫院「雙壓輔助」治療已成功幫助多位患者改善腫脹與傷口預後，達成「軟硬兼顧」的全方位醫療目標。