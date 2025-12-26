嚴防中印衝突再起 印度砸重金加速打造喜馬拉雅戰略通道

2022年12月13日，中印再度爆發衝突後，印度孟買出現示威，抗議中國侵犯。美聯社資料照片



印度為加強與中國交界地區的基礎設施，正耗資數千億美元在喜馬拉雅地區打造公路、隧道與飛機降落跑道，為了未來可能再與中國爆發衝突預做準備。

《華爾街日報》報導，中國與印度邊界長達3500公里，多處邊界未定。雙方士兵2020年在加勒萬河谷爆發致命衝突，以纏繞鐵絲的棍棒互毆。由於中國早已在邊境地區修築鐵路與公路，可在數小時內迅速調集增援部隊；印度方面則輕忽公路建設多年，部隊增援竟需時一週。

印度拉達克邦北部的前作戰後勤主管辛格少將（Amrit Pal Singh）表示，這場衝突顛覆了印度當局的思維，「我們意識到，必須全盤改變作法」。

印度將在高海拔的喜馬拉雅地區大舉建設公路，連通軍事哨所與平民聚居區。以往有部分平民聚居區在冬季即陷入外人到不了的孤絕境地。

其中最具野心的工程之一，是在海拔3500公尺處開鑿隧道。

開鑿隧道加速補給運送

這條「佐吉拉隧道」（Zojila tunnel）長約14.5公里，在2020年中印衝突後不久即展開工程，預計兩年後完工，耗資約7.5億美元。由於拉達克邦邊境山區一年有六個月被積雪覆蓋，這條隧道可大幅降低邊界補給運送的難度。

報導稱，目前只能在道路無積雪時運送補給至偏遠哨所。這些補給品先以貨車或火車運至鄰近拉達克邦的查謨和克什米爾邦（Jammu and Kashmir），再由貨車車隊運至拉達克邦首府。

然而，目前邊境地區時有時無的公路，無法再供貨車通行，因此必須改用小型車輛載運補給品，穿越崎嶇地形送至各偏遠地區，最後再由揹夫或騾子送往各哨所，部分哨所位處海拔6000公尺的高山。

2020年9月9日，一列印度軍方車隊載著補給品行駛在通往拉達克地區的公路上。美聯社資料照片

印度北方司令部前司令胡達中將（Deependra Singh Hooda）表示，每年向邊境地區運送補給都是非常龐大的後勤任務。

駐紮邊境的士兵每人每月需要的補給品重約100公斤重（涵蓋糧食、衣服及牙膏等必需品）；一間哨所約有30名士兵、幾處哨位與營房，每天需要約50公升燃料，「全都必須由揹夫揹上去」。

新建隧道啟用後，將可大幅節省貨車運送補給的時間，且全年均可運送，不受山區積雪影響。不過隧道建設工程也非常艱辛。當地嚴冬時低溫可達攝氏零下40度，但逾千名工人仍加緊趕工。施工中最大挑戰是確保隧道中有足夠的新鮮空氣；未來通車後也必須如此。

中國興建跨越班公錯湖大橋

多年來，印度與中國軍隊已在有主權爭議的班公錯湖地區多次衝突。報導稱，自2020年中印衝突後，兩國都在當地加緊興建房屋與公路。中國還興建一座跨越拉達克湖南北岸的大橋，已於去年完工。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）資深研究員拉賈戈帕蘭（Rajeswari Pillai Rajagopalan）表示，北京也建造數十棟建築與壕溝，應是為了達到示威效果。

