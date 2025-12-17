即時中心／林耿郁報導

烏俄戰爭似乎已進入尾聲，且局勢對俄方越來越有利；為此，波蘭政府決定重啟「反步兵地雷」生產，這將是該國自冷戰結束以後，首次恢復製造此類武器。未來地雷將部署於東部邊境，並不排除在產能充足的情況下供貨給烏克蘭。

加強戰備！路透社獨家報導，波蘭重啟生產反步兵地雷的消息，被視為歐洲安全格局「明顯轉向」的徵兆。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，除了北歐挪威以外，幾乎「所有」與俄羅斯接壤的歐洲國家，均已宣布、或正準備退出禁止生產、使用反步兵地雷的《渥太華公約》。

廣告 廣告

波蘭國防部副部長扎列夫斯基（Pawel Zalewski）指出，需要「盡快取得大量地雷」，以完善名為「東部盾牌」（East Shield）的防禦計畫，強化波蘭與白俄羅斯、俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）之間的邊境防禦。

扎列夫斯基強調，一旦波蘭完成退出《渥太華公約》程序，最快可於明（2026）年大規模生產地雷。

波蘭於今（2025）年8月正式啟動退出《渥太華公約》的程序，在此之前，該國曾表示「若有需要」，可重啟反步兵地雷生產，但未付諸實際行動。

扎列夫斯基此次發言，是華沙首次明確證實，將重啟大規模地雷生產。

根據「地雷與集束彈藥監測組織」（Landmine and Cluster Munitions Monitor）資料，波蘭曾於1995年向聯合國通報，已在1980年代中期停止反步兵地雷生產，並終止出口。

波蘭國營軍工企業Belma表示，將配合「東部盾牌」計畫，為波蘭800公里長的東部邊境提供「數以百萬計」的地雷。

Belma執行長札克熱夫斯基（Jaroslaw Zakrzewski）指出，公司正準備提供波蘭政府各型地雷，合計500至600萬枚的訂單。

他透露，雖然國防部還沒正式下訂單，但Belma明年最多可生產約120萬枚各型地雷，其中包括反步兵地雷；目前年產量約為10萬枚。

扎列夫斯基表示，是否對烏克蘭供應地雷，將取決於生產能力，畢竟重啟產線是為了本國的防衛需求，但烏克蘭絕對是「優先事項」；波蘭以及全歐洲的安全最前線「就在烏克蘭」。

Belma也強調，若滿足波蘭、烏克蘭兩國需求後，仍有「剩餘產量」的話，不排除向區域其他盟友國出口地雷，目前已有包括波羅的海國家在內，多個北約成員國表達購買意願。

今年稍早，立陶宛、芬蘭也宣布，因應俄羅斯安全威脅，預計明年開始生產反步兵地雷；拉脫維亞、愛沙尼亞同樣準備退出《渥太華公約》，雖尚未公布生產計畫，但兩國官員表示，若有需要可迅速重啟地雷生產。

波蘭外交部指出，待6個月的退出程序完成後，最快可於2026年2月底開始生產地雷。

目前尚未簽署《渥太華公約》的主要國家，還包括俄羅斯，美國以及中國。

原文出處：快新聞／嚴防入侵！波蘭宣布退出《渥太華公約》 大舉生產反步兵地雷

更多民視新聞報導

停戰無望？75%烏克蘭人不接受利俄協議 僅21%信任美國

川普：俄烏終戰協議 比以往更接近達成

烏俄耶誕節停火？俄羅斯保持強硬立場 和平會談膠著

