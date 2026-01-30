嚴防冬季禽流感高峰 宜縣府籲落實「5要6不」

西部縣市爆發業者隱匿H5N1高病原性禽流感疫情，宜蘭縣是候鳥南下度冬的重要落腳處，傳播風險不容小覷，縣府籲請養禽業者與縣民落實防疫「５要６不」原則。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

鑑於近期西部縣市爆發業者隱匿H5N1高病原性禽流感疫情，宜蘭縣政府表示，宜蘭因濕地環境豐富，是候鳥南下度冬的重要落腳處，傳播風險不容小覷。為防範病毒入侵本縣養禽產業並保障食安，代理縣長林茂盛指示動植物防疫所加強消毒訪視，並籲請養禽業者與縣民落實防疫「５要６不」原則。

禽流感主要透過候鳥遷徙進行跨國傳播，病毒隨鳥糞、分泌物進入環境。國內禽流感好發於每年十一月至翌年三月，此時低溫環境更有利於病毒存活，業者務必提高警覺。近年全球通報之新型Ａ型流感人類個案，多與直接接觸禽鳥、家畜或受污染環境有關，尚無證據顯示其已具備持續人傳人的能力，但曾接觸禽畜者之感染風險則相對提高。另外，為降低感染風險，建議民眾於日常生活中落實「５要６不」防疫原則。

「５要」：肉類及蛋要熟食；要以肥皂徹底洗手；出現症狀要戴口罩、儘速就醫，並主動告知旅遊史與暴露史；與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗；要保持均衡飲食與適度運動。「６不」：不生食禽鳥蛋類或其製品；不走私及購買來路不明肉品；不接觸或餵食禽畜；不野放或隨意丟棄禽畜；不將飼養禽畜與其他禽畜混居；不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。

動植物防疫所強調，各養禽場應巡視補強禽舍及防鳥圍網設施，嚴防候（野）鳥進入。並落實場區、人員、車輛進出消毒。主動通報義務：如發現禽隻異常死亡，業者應即通報動植物防疫所。依據「動物傳染病防治條例」規定，隱匿疫情者除處五萬元至一百萬元罰鍰外，撲殺禽隻及銷毀物品將不予補償。若隨意丟棄死禽，環保單位將重罰究辦。