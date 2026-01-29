嚴防冬季禽流感高峰 宜蘭縣政府籲落實「5要6不」並嚴禁隱匿疫情 全面防疫 守護縣民健康與產業安全
▲嚴防冬季禽流感高峰，宜蘭縣政府籲落實「五要六不」並嚴禁隱匿疫情。全面防疫，守護縣民健康與產業安全。（記者董秀雲攝）
鑑於近期西部縣市爆發業者隱匿H5N1高病原性禽流感疫情，宜蘭縣政府今(廿九)日表示，宜蘭因濕地環境豐富，是候鳥南下度冬的重要落腳處，傳播風險不容小覷。為防範病毒入侵宜蘭縣養禽產業並保障食安，代理縣長林茂盛特別指示動植物防疫所加強消毒訪視，並籲請養禽業者與縣民落實防疫「五要六不」原則。
禽流感主要透過候鳥遷徙進行跨國傳播，病毒隨鳥糞、分泌物進入環境。國內禽流感好發於每年十一月至翌年三月，此時低溫環境更有利於病毒存活，業者務必提高警覺。
動植物防疫所強調，各養禽場應巡視補強禽舍及防鳥圍網設施，嚴防候野鳥進入。並落實場區、人員、車輛進出消毒。主動通報義務：如發現禽隻異常死亡，業者應即通報動植物防疫所。嚴懲隱匿：依據《動物傳染病防治條例》規定，隱匿疫情者除處五萬元至一00萬元罰鍰外，撲殺禽隻及銷毀物品將不予補償。嚴禁隨意棄置：若隨意丟棄死禽，環保單位將重罰究辦。
近年全球通報之新型A型流感人類個案，多與直接接觸禽鳥、家畜或受污染環境有關，尚無證據顯示其已具備持續人傳人的能力，但曾接觸禽畜者之感染風險則相對提高。衛生局呼籲禽畜相關業者，於每年流感疫苗開打後應確實接種。另外，為降低感染風險，建議民眾於日常生活中落實「五要六不」防疫原則：
「五要」1.肉類及蛋要熟食。2.要以肥皂徹底洗手。3.出現症狀要戴口罩、儘速就醫，並主動告知旅遊史與暴露史。4.與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗。5.要保持均衡飲食與適度運動。「六不」1.不生食禽鳥蛋類或其製品。2.不走私及購買來路不明肉品。3.不接觸或餵食禽畜。4.不野放或隨意丟棄禽畜。5.不將飼養禽畜與其他禽畜混居。6.不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。
