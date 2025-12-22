嚴防北捷攻擊事件模仿效應 台中高雄加強耶誕跨年警力

員警拿著金屬探測器，在花圃中搜尋是否有可疑物品，甚至連消防栓箱和垃圾桶都不放過。

台鐵21日晚間接獲不明人士預告，要在全台與捷運共構的主要車站放置爆裂物，預計22日下午1時30分引爆，台中捷運「高鐵台中站」為三鐵共構，捷運警察隊隨即將線上巡邏警力從6人提高至10人，全線安檢。

台中市捷運警察隊第一分隊小隊長李國銘指出，「可能會藏疑似爆裂物的地方，比如說死角處，比如說儲物櫃、廁所、垃圾桶這類。」

搭車旅客張小姐說：「防身術的重要性，以及自我是否該準備說，我需要去準備防狼噴霧或辣椒水等等的東西，那我會比較著重在這部分。」

搭車旅客危機意識提高，而台中市從27日起至明年元旦，就有3場大型演唱會，市府宣布中捷、各大火車站、大型體育藝文場館與指標性商場等96個據點，啟動警力一級部署，全城進入警戒。

台中市長盧秀燕指出，「這96個據點包括39個公共大眾的運輸場站，包括中捷、包括各大火車站等等接駁點。」

高雄火車站與高鐵左營站也如臨大敵，員警全副武裝巡邏，旅客則說會擔心治安，非必要不敢搭乘大眾交通工具。

搭車旅客表示，「現在太多奇奇怪怪的人了，對，真的會怕，若不是非必要，我也不敢搭乘交通工具。」

高雄市長陳其邁回應，「23日會由警察局主導進行各項的兵棋推演，29日也會做實兵的演練，在年末必須提高維安的強度。」

高雄市府表示，已出動200名員警搭配鐵路警察，巡守各交通樞紐，為了後續耶誕節與跨年，將由警察局主導維安兵棋推演與實兵演練，若有危急公共安全行為，將以優勢警力排除。