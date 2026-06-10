嚴防強降雨致災 高雄市長陳其邁視察治水建設及滯洪設施
近日受西南氣流影響，高雄地區天氣相當不穩定，容易出現短延時強降雨；高雄市長陳其邁九日下午前往岡山區視察劉厝、白米滯洪池加高擴容後的防汛整備成果，兩處滯洪池在高市府投入總經費約四億元辦理加高擴容工程後，合計增加近三十萬噸滯洪量，大幅提升區域防洪效益；隨後陳其邁前往仁武區視察八德南路排水改善工程、八涳橋及曹公新圳匯流口改善工程，並視察環保局清潔隊在仁武區八德北路及岡山區寶米路道路側溝、洩水孔防汛清疏作業情形，要求相關單位落實各項防汛措施，確保民眾生命財產安全。
高市水利局今(十)日說明，為強化岡山地區防洪韌性，高市府投入總經費約四億元同步辦理劉厝及白米滯洪池加高擴容及大遼排水、典寶溪排水護岸加高，進一步提升滯洪及調洪能力，合計增加近三十萬噸滯洪量，大幅提升區域防洪效益，強化岡山地區面對極端降雨的應變能力。此外，仁武區八德南路因地勢低窪，過去豪雨期間易有積淹水情形，高市府投入九百一十七萬元辦理排水改善及道路墊高工程，已於今年五月完工，有效提升排水能力；八涳橋改建及曹公新圳匯流口改善工程持續推進，五月中旬已完成橋面打除及匯流口護岸瓶頸段改善作業，可使匯流口河道水位降低一公尺以上，有效提升區域排洪及通洪能力，顯著降低鳥松、仁武地區豪雨期間淹水風險。
環保局指出，因西南氣流帶來豪大雨，環保局六月九日動員五百三十二人次、各式車輛九十一車次進行市區主要道路側溝、洩水孔清疏，清疏長度四十四.五三公里、清除路旁洩水孔堵塞五千零二十一件及清除溝蓋堵塞三千三百二十四件，合計清除廢棄物一百一十八.一六公噸；另今年迄今已清疏溝渠長度三千五百二十公里、清疏廢棄物重量一萬七千九百一十三公噸。為避免道路積淹水影響交通，各區清潔隊持續整備待命，守護民眾生命財產安全。
陳其邁表示，面對近期強降雨威脅，高市府團隊已全面進入戒備狀態，持續掌握天候及雨情變化，並責成各單位加強巡查及應變整備工作，同時要求水利局加速推動八涳橋改建工程，儘速完成相關作業，提升區域排洪及通洪能力；陳其邁也提醒民眾密切留意氣象資訊及防災訊息，尤其近二日山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，應提高警覺並做好防災準備，共同降低豪雨可能帶來的衝擊。
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