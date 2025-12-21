嚴防恐嚇模仿行為擴散 台高檢署組成5人督導小組全力備戰

張文隨機攻擊案發生後，捷運周邊警力嚴加戒備。李政龍攝



為因應近期台北車站及中山商圈發生之重大治安事件，台高檢署今(12/21)日晚間再度發布新聞，於即日成立「督導應變小組」，統籌全國檢察機關相關應變作為，全面防範模仿效應擴散，確保公共安全及社會秩序。

台高檢署指出，「督導應變小組」由主任檢察官鄭鑫宏擔任召集人，檢察官陳舒怡擔任執行秘書，並由檢察官王正皓、王盛輝、馬中人等組成。該小組主要負責統籌全國各地方檢察署相關案件的督導、協調與通報，確保各地檢署即時掌握情資並迅速採取應變措施。

台高檢署已責成全國各地方檢察署立即成立「防範恐怖攻擊應變小組」，落實預警、通報、處置及宣導等應變機制，對於涉及網路、大眾運輸系統或公眾場所的恐嚇及危害公眾安全案件，要求各地檢署迅速啟動應變程序，並採取強制作為。同時，強調需主動發布新聞稿或說明訊息，以正視聽，防止恐嚇或模仿行為的蔓延。

台高檢署進一步指出，各地檢署在處理相關案件時，須同步將案件進展即時通報至臺高檢署，以加強跨區域的橫向聯繫，提升偵辦效能。對於任何試圖擾亂社會秩序、散布恐懼心理或以暴力威脅危害公眾安全的行為，檢察機關將依法嚴查速辦，絕不寬貸。

台高檢署同時呼籲社會大眾保持理性，不散布或轉傳未經查證的訊息，共同維護社會安定與全民安全。透過全民共同努力，攜手遏止不法行為，守護台灣社會的和平與穩定。

