嚴防春節急診塞爆！蘇俊賓提兩解方

桃園副市長蘇俊賓。(行政院提供)

行政院會今報告春節醫療量能整備，桃園市副市長蘇俊賓表示，近年衛福部鼓勵基層診所過年開業卻效果不彰，去年實際開業僅1成餘，他認為問題出在資訊不明，大批民眾仍湧進大醫院急診室，造成醫療量能癱瘓，除要提高基層開業加給獎勵分流輕症患者，也要提前掌握春節氣溫變化啟動因應，才能避免春節急診塞爆亂象。

根據報告內容指出，去年春節基層診所實際開業率僅約1成多，今年將透過加成獎勵開業，但蘇俊賓認為，即使中型院所與基層供給面釋出量能，若需求端未有效引導，將導致政策效果打折。

廣告 廣告

蘇俊賓指出，現有的宣導方式為依賴健保APP提供資訊服務，淪為被動，他點出過年就醫型態不同於平日，存在很高的不確定性，民眾無法預料過年期間會生病，自然不會早早下載App收集資訊，且很高比例的民眾，過年期間生活區域並不在原本生活的縣市，即便自己知道是輕症，也無法知道所在地區的哪些基層診所適合，一旦有就醫需求，在資訊不明的情況之下仍會仰賴大醫院急診室。

蘇俊賓認為，今年計畫成敗關鍵在於過年期間各縣市所鼓勵開業的基層診所服務量能能否提升、民眾接受度高不高。其中關鍵就在民眾是否能夠得到兩個關鍵的資訊：「急診風險分級」以及「鄰近適合有開業的診所」。在資訊對等的情況下，輕症先選擇到基層診所看病，除了落實分流，也免去等待，可以快速得到醫療資源。

蘇俊賓認為這是兩面性的，今年提高開業加給獎勵如果成功分流輕症患者，明年過年願意開業的基層診所就更多了，所以今年一定要把基層診所提供服務的資訊、分流的基準當作重大的課題，考量過年期間多數民眾生活空間也跨縣市，應該有中央統籌宣傳，不能各縣市各做各的。

另外，蘇俊賓也指出，依據過往的統計以及1999的通報，春節期間緊急醫療需求的量能與氣溫高度相關，除了流行性感冒之外，就是心血管疾病，建議中央現有的流行病與醫療量能預判機制應該納入氣候條件，應提前掌握春節期間氣溫變化趨勢，而這些都與消防救護單位OHCA送急診的量能與人員配置具有高度正相關，及早啟動因應措施，必要時啟動縣市區域聯防

衛福部長石崇良表示，中央已與地方衛生局密切合作，持續優化健保APP，規畫春節專區並簡化就醫資訊，同時提前因應跨縣市人流影響，持續監測流感趨勢與氣溫變化，進行醫療量能調度。行政院長卓榮泰也表示，這個政策務必要讓民眾於春節期間一旦出現健康狀況時，能清楚知道「該往哪裡去、應該到哪裡就醫」，確保在關鍵時刻獲得適當協助

更多中時新聞網報導

張震接任金馬主席自比吉祥物

灰狼無人擋 傷兵多成隱憂

健保財務壓力重 衛福部推改革