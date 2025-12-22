嚴防模仿效應 盧秀燕：台中全城戒備、96據點一級部署

台中市長盧秀燕22日表示，台中市即刻進入「全城緊急戒備」。（馮惠宜攝）

本月19日傍晚台北捷運、中山商圈發生恐怖隨機傷人事件，事後全台傳出多起恐嚇暴力恐嚇，為防堵「模仿效應」，台中市長盧秀燕22日表示，台中市即刻進入「全城緊急戒備」。因應本周末起接連登場的五月天、跨年及頑童三大重量級演唱會，市府全面提高維安能量，將針對全市96處重要據點展開「一級維安部署」。

盧秀燕強調，維安任務絕非僅限跨年當晚，由於台中將迎來超高密度的指標性活動，市府決定將戒備期程提前至本周五（27日）啟動。

廣告 廣告

包含本周六、日打頭陣的「五月天演唱會」，接著是巨星雲集的「跨年晚會」，以及後續登場的「頑童演唱會」。考量到活動現場將吸引龐大人潮，盧秀燕明確要求市府團隊「絕不鬆懈」，戒備期程將拉長並全程防護。

盧秀燕說明，針對人群聚集的高風險熱點，市府已精確盤點出96個一級維安據點，包括

39處交通樞紐：台中捷運各站、各大火車站及接駁轉運點。以及大型場館，如舉行演唱會的體育場及藝文人口密集地。也包括指標商圈： 全市大型百貨公司、購物中心均列入重點防範。

在人力配置上，盧秀燕表示，除調度現有警力全面投入、極大化「見警率」，更要求百貨商場保全在此期間「全員出動」。此外，長期深耕基層的各里守望相助隊也將加入戰線，配合跨年專門人力，建構滴水不漏的安全防護網。

盧秀燕最後重申，雖然維安層級大幅升級，務必做到年節活動可以盛大舉行，市民以及到台中的遊客可以安心。

更多中時新聞網報導

2025十大娛樂新聞回顧》F4合體五月天 朱孝天缺席新巡演

高爾宣嗨歌台北跨年夜持修台東同框范曉萱

Energy書偉當爸 馬年喜迎雙胞胎