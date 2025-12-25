嚴防模仿犯效應 麗寶跨年警民協力逾160人維安

台北1219襲擊事件震驚各界，適逢全台跨年活動舉辦在即，台中市警局大甲分局25日表示，針對轄區麗寶樂園跨年晚會，除已要求業者增派保全維持秩序外，警方也成立應變處理小組，並預置快打部隊，嚴防模仿犯效應。（麗寶樂園度假區提供）

台北車站、中山商圈近期發生隨機殺人案，台中市和台南市昨也有砍人事件，隨著各地跨年、演唱會活動在即，警方加強相關活動人力布署，避免模仿犯效應。其中台中市后里區麗寶樂園跨年演唱會，大甲警分局25日表示，除成立應變處理小組、增加警力手持金屬探測器巡視外，也同步要求民間企業增派保全維持秩序，包含麗寶工作人員及駐衛警約120人、承辦活動公司設置保全40人。

麗寶樂園渡假區今年推出「2026 包你發麗寶跨年演唱會」，並邀集金曲歌王王識賢、歌后waa魏如萱、樂團宇宙人、美秀集團等輪番演出，為避免交通打結，也鼓勵民眾搭乘市區公車888、155、811、215等，或是至台中朝馬轉運站搭乘免費接駁車抵達。

大甲警分局說明，麗寶跨年晚會因活動屬於民間企業主辦活動，歷年均吸引大量人潮，警方基於維護公共安全職責，編派適當警力協助現場秩序維護及突發狀況即時應處，且有鑑於台北1219襲擊事件將更加強化晚會維安作為。

大甲警分局說，除已要求主辦單位配合自行租賃大型照明器具、召集保全、志工及義交等工作人員，接受警方針對突發狀況人潮疏散及防踩踏機制做期前教育訓練外，更要增派保全維持秩序，故當晚活動不僅有麗寶工作人員及駐衛警約120人，還有承辦活動公司針對演唱會舞台周邊設置保全40人。

大甲警分局表示，同步警方也將成立應變處理小組並預置快打部隊，增派警力攜手持金屬探測器，在會場梭巡，如見異常行李或大型背包，預前偵測刀械、槍枝與爆裂物，並強化大型群聚活動應變機制，在會場周邊制高點部署警力加強監控，盼藉由警民協力，共同維護晚會安全。

