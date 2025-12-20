中部中心 / 中部綜合報導

台北發生可怕的隨機攻擊事件，讓人聯想到2024年台中捷運的砍人案，當時和嫌犯搏鬥奪刀的長髮哥，發文表示，看到案件發生，在健身房忍著沒哭出來，真的悲傷到不行，也有不少網友回應給予安慰。而因應攻擊事件，台中捷運行控中心也加嚴監控，配合捷運警察隊和捷運保全，增加見警率。





嚴防模仿犯！中捷提升戒備 捷警配防暴盾牌巡檢

人員配置防暴鋼叉 勾住歹徒腳步控制行動。（圖／民視新聞）





台中捷運高鐵站，大量旅客進出轉乘，兩名捷運警察，配戴防暴盾牌，來到月台加強巡檢。站區裡裡外外也得提升戒備，台北發生可怕的隨機攻擊事件釀成死傷，搭乘運輸工具，尤其人潮多的車站，民眾不免怕怕的

嚴防模仿犯！中捷提升戒備 捷警配防暴盾牌巡檢

台北發生隨機攻擊事件 中捷提升見警率 讓民眾安心。（圖／民視新聞）





提升見警率，民眾才能心安，台中捷運除了保全外，人員也配置，防狼噴霧，齊眉棍，以及防暴鋼叉，2024年台中就曾發生捷運攻擊事件，當時長髮哥英勇奪刀，但過程中，也在身上留下傷疤，事隔一年多，台北又發生隨機攻擊事件，事發後，他在社群發文，忍著沒有哭出來，表示真的悲傷到不行。隨機攻擊案件再度發生，讓有過類似經驗的傷者，勾起可怕回憶。





