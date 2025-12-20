嚴防模仿犯！ 台鐵即刻啟動3大緊急應變作為 各站安保全面升級

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

台北捷運與中山商圈昨（19）日發生隨機殺人案，北捷今（20）日已加強警備嚴防類似事件再次發生。對此，台鐵公司也於昨日深夜宣布：「針對此事事件，傍晚第一時間配合交通部與各單位聯防，即刻啟動緊急應變作為」。

台北捷運與中山商圈昨（19）日發生隨機殺人案，北捷今（20）日已加強警備嚴防類似事件再次發生。（圖／國營臺灣鐵路股份有限公司 FB）

台鐵公司表示，即刻起加強巡檢、安保升級及嚴密監控，台鐵接著指出，目前臺鐵全線各站、月台、列車完成全面盤查，全線運行正常，並且會配合鐵路警察全副武裝持槍巡邏，保全人員針對車站死角、置物櫃加強巡視，與警政單位落實聯防機制，監視系統全天候監控站區環境。

台鐵也提醒，如在站區或列車上發現不明包裹或可疑人、事、地、物，請保持冷靜並立即通報站務人員或撥打 110，一同守護乘車安全。

台鐵公司表示，即刻起加強巡檢、安保升級及嚴密監控。（圖／國營臺灣鐵路股份有限公司 FB）





