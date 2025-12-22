嚴防模仿犯！新北檢成立防範恐攻應變小組 從嚴從速打擊犯罪

新北地檢署外觀。（資料照／記者游承霖攝影）





「1219北捷隨機襲擊事件」震驚國際，新北地檢署為避免後續衍伸的模仿效應，配合臺灣高等檢察署指示，指派重大刑案專組、機動專組主任檢察官、檢察官成立「防範恐怖攻擊應變小組」，並就重大恐嚇公眾危害治安案件，秉持從嚴從速原則偵辦，近日已就蘆洲區捷運站出口、三峽某加油站發生的重大恐嚇公眾案件被告向法院聲請羈押獲准，後續將持續與司法警察機關合作，強力執法，確保社會秩序與民眾安全。

為持續防範重大治安事件引發模仿效應，確保應變作為統一、迅速且有效，台灣高檢署檢察長張斗輝，今天（22日）指示全國各地檢察署，針對網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所的恐嚇及危害公眾安全相關案件，應統一由「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官指揮偵辦，並於案件發生時即時啟動應變與強制作為，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

新北地檢署指出，在接獲指示後，隨即由檢察長指派重大刑案專組及機動專組主任檢察官及檢察官成立防範恐怖攻擊應變小組，並與轄區內各司法警察機關保持聯繫及建立窗口，俾即時接收案件情資，充分掌握偵辦時效。

新北地檢署也針對轄內重大恐嚇公眾危害治安案件，秉持從嚴從速原則偵辦，近日已就新北市蘆洲區捷運站出口、三峽區某加油站內所發生重大恐嚇公眾案件的告向法院聲請羈押獲准。

新北檢最後也指出，後續將持續與轄區內的司法警察機關合作，就危害公眾安全之案件強力執法，以確保社會秩序及民眾安全。

