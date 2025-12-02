嚴防毒品危害 卓榮泰直指不法集團「勿心存僥倖」：會全部繩之以法

行政院長卓榮泰今日出席114年「第13波安居緝毒暨重大毒品案件」成果記者會前受訪。行政院提供



行政院長卓榮泰今(12/2)日出席114年「第13波安居緝毒暨重大毒品案件」成果記者會，他表示，對於各種新興毒品要加強力道防治，才能保護國人安全。他直指販毒分子集團，「我們注意到了，而且會把你們全部繩之以法，會抓到你，不要心存僥倖」。

卓榮泰致詞時說，再度看到各位辛苦工作的成就，向大家表達最高敬意，每次這樣的場景，都有一種好像在看一場警匪鬥智鬥法鬥力的實境片一樣，看到大家在每一個工作的場域，面對花樣百出、層出不窮、各種翻新手法的歹徒們，都發揮了最基本而且是合作的工作態度， 也才能夠保障國人的安全。

廣告 廣告

他指出，剛剛有一個報告，對於網路購物平台不自律，當中摻雜暗藏毒品，一定要在新的防治各種毒害法案法律當中嚴加管理，一定要對包括淘寶這樣不為人類安全，也不為台灣國人安全設想的平臺，要強力要求，如果不能達到政府的最高標準，要施以最強烈手段，這樣才能保護國人的安全。

他說，在大家努力下，平均施毒使用人數下降了1萬1000多人，但查獲的毒品量增加了5.47倍，相當令人振奮，因此，對於各種新興毒品更要加強力道，那麼多過去沒有看到過的例子，讓我們知道一定要在這種毒品的防治力道上面不僅要加大，而且要加快。

卓榮泰表示，剛剛看到彩虹煙，看到桌上漂亮的擺飾，把毒品掩飾在當中，尤其是彩虹煙，還有很多外觀看起來很漂亮，但是內藏禍心的各種毒品包裝，更容易對青少年朋友造成一種誘惑的吸引力，所以要全力防治，在青少年保護方面， 一定會朔源找出藥頭、製藥工廠、販賣的人，一定要全部繩之以法，這樣才能對下一代做最高的安全保障。

他指出，從緝毒、驗毒、戒毒到試毒，這4個連續性的步驟當中，一定要跨領域、跨部門，而且要跨世代合作才能達到，那新興電子煙的妨害對青少年來講是非常大的，所以電子菸讓青少年很容易誤入誘惑，分齡、分眾的全民反毒教育，也是這一階段要特別做的，教育單位也要針對青少年族群投入。

卓榮泰直指所有販毒分子集團，他說「我們注意到了，而且會把你們全部繩之以法，會抓到你，不要心存僥倖」。在場這麼多緝毒英雄就是政府鐵腕的最佳保障，政府保障的是國人健康、經濟的發展，也保障下一代安全快樂的成長，政府會持續加強5打7安策略的全面展開，讓大家生活在一個安全的環境中。

更多太報報導

台灣女子走私20公斤液體大麻 遭日本關西機場緝毒犬嗅出被捕

緝毒悍將涉貪！刑事局南打第八大隊長徐宏杰遭搜索帶回

以剛止惡、柔性司法 鄭銘謙：讓人民感受司法溫度、執法力度