嚴防海洋污染！花蓮擱淺貨輪佈攔油索 航港局緊盯重油外洩

巴拿馬籍散裝船「通鴻(CSE PROSPERITY EXPRESS)」1日擱淺在花蓮溪出海口附近，現場戒備中，將佈設攔油索防海洋污染。（翻攝畫面/海巡署 提供）

中鋼巴拿馬籍散裝船「通鴻(CSE PROSPERITY EXPRESS)」1日上午預備進花蓮港前，擱淺於花蓮溪出海口北側化仁沙灘，前往救援拖帶拖船也被強勁風浪推到海灘擱淺，還造成1名拖船船員受傷送醫。航港局晚間在現場戒備，今早表示，通鴻輪部分主機動力已恢復，將在周邊佈設攔油索、吸油棉等，嚴防重油造成海洋污染。

1日東北季風來時，花蓮海域吹5到6級強風，中鋼公司巴拿馬籍貨輪通鴻輪擱淺在花蓮溪出海口北側約0.1海里，船上共有船員17人，趕赴救援的拖帶船也因強風大浪一起擱淺，船上5名工作人員，在搶救時有1人頭部挫傷，直升機吊掛送醫。

巴拿馬籍散裝船「通鴻輪」1日擱淺在花蓮溪出海口附近，現場戒備中，已運來相關器材，防止海洋污染。（翻攝畫面/海巡署 提供）

航港局、花蓮港務消防隊、第六海巡隊及岸巡第一二大隊、消防局等單位都在現場戒護。

航港局東部航務中心副主任賴惠君今天表示，航港局召開應變會議，已先要求於今天風浪許可下，先進行中運公司及港勤公司優先採購備置防污資材、攔油索、吸油棉等布設，並協請海保署及縣府協助後續防污資材調度協助。

賴惠君指出，已港勤公司「臺港13205」拖船，確保人員離船前，輪船油櫃閥確實關閉，並提供個別油櫃殘油數量、位置，並備便相關船舶圖說。此外「通鴻」輪部分主機動力目前已恢復，將持續監控船位是否有位移情形。

航港局還協調亞洲打撈公司冠軍輪拖輪，已抵達現場，將研議可行安全拖救方式，確保後續脫淺作業程序安全。以最快速方式執行難船拖救任務。航港局後續將持續召開應變會議，協調擱淺船舶儘速脫淺，嚴防污染發生。

