嚴防漢他病毒 高市府召開跨局處防疫防鼠會議

▲漢他病毒防疫正確清潔消毒步驟，高雄市衛生局提醒民眾注意防疫。

【記者 王靚慧／高雄報導】臺北市近日出現25年來首例漢他病毒症候群死亡個案，評估農曆春節前後人流頻繁、環境清掃增加，疫情風險隨之升高。高雄市政府為防範漢他病毒透過鼠類擴散傳播，今（9）日召開「因應農曆春節跨局處登革熱暨漢他病毒加強防疫會議」，由衛生、環保、經發、農業、工務等局處及各區公所共同參與，全面啟動聯防整備。

市府相關單位將於春節前夕，針對市場、夜市、商圈攤商及周邊住家，加強環境整頓與清消作業，並發放防疫衛教單張，提醒業者與市民共同落實防疫。同時呼籲餐廳業者、社區公寓大廈及一般民宅，加強環境清理與滅鼠工作，並同步前往營建工地巡檢髒亂點與鼠跡熱區，全面落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不原則，以降低鼠患與相關疫病風險。

市府衛生局提醒民眾，在進行年終大掃除或清理工作環境時，務必先佩戴口罩與橡膠手套，確保自身防護。尤其清理易成為鼠類藏匿的空間前，應先將門窗打開通風30分鐘再行打掃，避免吸入或接觸遭鼠類排泄物或分泌物（糞便、尿液、唾液）污染的塵土。若發現鼠類排泄物，請以市售漂白水1:9稀釋後，輕倒或潑灑於排泄物上，靜置5分鐘再清理，並於作業結束後以肥皂徹底洗手。

此外，民眾如有滅鼠需求，可就近向區公所或里辦公處索取滅鼠餌劑。使用前應先清除周邊食物殘渣，並沿牆角或鼠類常出沒處放置，並視取食情形適時補充；若發現鼠屍，應先完成消毒，再以塑膠袋密封後交由垃圾車清運。

衛生局再次呼籲，落實「防鼠三不」是預防漢他病毒最基本且最有效的方法，平時應隨時保持環境整潔、避免鼠類築巢。一旦出現老鼠的活動跡象，應立即展開滅鼠行動；如有發燒、頭痛、暈眩、出血等疑似漢他病毒感染症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關動物接觸史及旅遊史，以利及早診斷與治療。（圖／高雄市衛生局提供）