嚴防秋冬揚塵污染 臺東縣啟動多元應變守護好空氣

▲臺東秋冬揚塵防制雙管齊下。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】每逢秋冬季節東北季風盛行，臺東除面臨卑南溪河床揚塵挑戰，亦須嚴防人為活動產生的交互污染。為確保空氣品質維持優良水準，臺東縣環境保護局採取「多元應變、源頭減量」策略，除持續推動卑南溪水覆蓋工程以抑制自然揚塵外，亦同步加強全縣砂石場及堆置場等重點場址的管理。環保局強調，若空氣品質指標（AQI）達100以上時，業者須全面啟動廠區內外洗掃作業，確保從源頭降低環境中粒狀污染物產生，全力守護臺東清新空氣。

臺東縣政府指出，臺東擁有全國最優質的空氣，是推動「慢經濟」最珍貴的品牌價值，也是永續發展的核心基礎。面對冷空氣報到與境外污染挑戰，縣府秉持行政高效率與快思維，積極落實聯合國永續發展目標SDG 3良好健康與福祉、SDG 11永續城市與社區及SDG 13氣候行動。透過各項防制設施的優化與超前部署，除了要減少揚塵對生活品質的影響，更要展現守護民眾健康、推動永續治理，兼顧環境品質與產業發展，展現「守護健康、穩健前行」的永續治理決心。

臺東縣環保局說明，粒狀污染物是秋冬防護的重點，業者須依規定在堆置區域及製程場所採行有效防制，如裝設自動灑水設備並定時灑水，使物料保持濕潤減少粒狀物產生；另出廠車輛於離場前須經過自動洗車設備清洗，工廠門口及其延伸十公尺路面不得殘留運輸車輛夾帶之泥沙與污染物，各廠亦須確實洗掃鄰接道路。若業者未依規定落實防制措施，將依違反空氣污染防制法第23條規定，處新臺幣10萬元至2千萬元罰鍰並通知限期改善。

此外，環保局提醒瀝青業者及道路管理單位，相關辦法已於112年修正發布，其中明訂瀝青出料口集氣設施集氣效率須達60%以上、人行道交通島裸露區域覆土高度不應超過緣石上緣等規範，改善期限到明(115)年6月止，屆時環保局將全面啟動查核作業，呼籲各公私場所務必於期限內完成防制設施的設置與改善，避免受罰。

環保局呼籲，好空氣不只是口號，更是需要公私部門每天落實的基本功，除感謝多數業者主動配合外，也提醒大眾於秋冬季節多關注空氣品質即時訊息。未來環保局將持續強化各類逸散污染源的巡查管理，並攜手在地產業共同努力，讓「天天好空氣」成為臺東最具代表性的城市日常 。