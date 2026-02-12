嚴防美豬關稅減半衝擊 桃市府提5作為 盼中央共推共同蒸煮中心、廚餘飼料化
美豬進口關稅傳減半，恐致進口量大幅增加衝擊國產豬及相關產業；桃園市政府農業局提出5項具體作為全力捍衛桃園養豬產業，期望減緩關稅減半或零關稅進口美豬的衝擊。中央相關政策應以維護國人食安、保障本土養豬產業發展，及兼顧國際經貿布局為前提，審慎評估整體衝擊，提出周延具體的配套措施。桃市府呼籲，中央應儘速推動「共同蒸煮中心」及「廚餘飼料化」制度化措施，明確訂定推動期程與配套標準，並於今（115）年底前正式上路，作為因應美豬關稅減半的具體產業支持方案。
農業局長陳冠義表示，未來美豬進口關稅若減半，將持續強化5項具體作為：一、「落實產地標示與查核機制」加強賣場、餐飲及傳統市場稽查，確保豬肉產地標示清楚明確。二、「守護桃園黑豬品牌價值」精進品牌行銷與溯源制度，強化高品質在地豬肉競爭優勢。三、「提升養豬產業競爭力」持續推動智慧化畜舍升級、節能減碳與動物福利改善，強化生物安全防疫體系與生產效率。四、「強化食安抽驗與資訊公開」配合中央規範，加強肉品抽驗頻率，確保市民安心消費。五、「 加強輔導桃園市養豬產業」規劃以「飼料搭配豆渣」的飼養模式成立桃園黑豬飼養示範戶，期待桃園成為國產黑豬產業的領頭羊。
桃園市長張善政日前陪同行政院長卓榮泰視察「春節國際機場邊境檢疫整備情形」，也當面向中央請命，建議運用大溪豆干產業產生的豆渣及家禽下腳料，合作推動集中蒸煮示範中心，以循環經濟模式為黑毛豬產業開闢新路。
農業局長陳冠義強調，國際經貿布局固然重要，但更應兼顧地方產業穩定與農民權益。國產豬肉均無使用瘦肉精，相較美豬容許使用受體素，對民眾健康多一層保障；而國內畜產飼養成本受進口飼料影響，飼養成本遠大於美豬、美牛等，倘關稅減半或開放零關稅，勢必衝擊國內養豬產業。市府將持續與中央保持密切溝通，爭取完善配套，確保桃園養豬產業穩健發展、消費市場秩序穩定。
