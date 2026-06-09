嚴防致災豪雨 第2、4作戰區投入預置應變

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記者謝承宏／綜合報導

嚴防滯留鋒面及西南氣流豪雨帶來強降雨影響，行政院長卓榮泰昨日指示以「最高警覺、最快應變」因應，要求中央與地方密切掌握雨情、水情及災情變化，落實高風險地區預警、撤離及安置作業。國軍第2、4作戰區同步投入災防應變工作，協助地方執行預防性撤離、沙包堆置及相關整備任務，強化整體災害應變效能。

卓揆昨日赴交通部中央氣象署關心梅雨情勢，指示各部會提前調度人力、機具與物資，確保災害應變工作即時到位，並以民眾生命安全為最高優先；提醒各項防汛機具、抽水機及車輛等設備，均應維持最佳運作狀態，並機動支援低窪及易淹水地區；此外，鐵路及公路相關人員亦應提高警覺，全力維持設施及運輸功能正常運作，並在執行任務時，以人身安全為最優先考量。

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針對各水庫蓄水率，卓揆請經濟部水利署持續掌握各水庫觀測數據，尤其曾文水庫蓄水率目前仍偏低，期盼藉由此次降雨，讓南部農業與產業獲得更充足的水資源；並提醒政府各部門持續累積、整合及分析歷次豪雨及災害經驗，轉化為未來防災應變的重要參考。

此外，國軍第4作戰區昨日完成兵力預置及各式救災裝備整備，備妥發電機、抽水機及相關救援器材，並配合地方政府需求，派遣預置兵力進駐高雄市六龜、茂林、那瑪夏及桃源等重點災害潛勢地區，與警察、消防及地方里長共同投入預防性撤離任務，協助行動不便及有醫療照護需求的鄉親，安全前往長照中心等安置場所，降低豪雨可能造成的災害衝擊。

第2作戰區則派遣花防部及所屬單位前往花蓮縣光復鄉，針對物資集結、補給整補、車輛通行、醫療後送及災民收容等任務實施現地偵察，並完成相關路線研討及支援可行性評估。官兵透過災前整備，掌握各支援點位周邊動線與腹地空間，作為後續投入預防性撤離、物資運補及災防支援任務依據，展現國軍機先防處與愛民助民精神。

第4作戰區官兵完成救災裝備檢整及裝載作業，確保於災害發生時迅速投入支援。（第4作戰區提供）