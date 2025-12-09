嚴防詐騙 紐約州參議員提案要求FBI整合成立打詐團隊

美國紐約州聯邦參議員陸天娜決定聯合參眾兩院議員提出一項打詐法案，要求以FBI為首，聯合聯邦政府13個打詐組織，更有效地整合聯邦政府的反詐力量，有效打詐反詐。

詐騙似乎已經變成了一種蔓延全球的金融瘟疫。美國紐約州聯邦參議員陸天娜，就聯合國會參眾兩院共同提案，要求由聯邦調查局（FBI）成立跨部會的打詐工作組，整合聯邦政府的全部力量，積極打詐防詐。（葉柏毅報導）

陸天娜在談到這項打詐法案時慨嘆，目前各種金融詐騙方式，已經蔓延全球，形同一種「金融瘟疫」；國會議員身為國民喉舌，不能坐視金融詐騙情況越演越烈，她因此才決定聯合參眾兩院議員，提出這項跨部會的打詐方案。

據美國國會調查，在人工智慧技術愈發成熟的背景之下，犯罪者的詐騙成本進一步降低，手法越來越難防範。光是去年，美國執法機構接到的詐騙相關報案損失金額，就比前年增加25%，全美超過四成成年人曾因詐騙而損失過金錢，或是流失敏感個資，而老年人又是金融詐騙的重災區。

陸天娜表示，她希望從兩方面著手，嚴打詐騙，一方面立法，要求FBI為首，整合聯邦層面13個從事反詐打詐工作的獨立機構，避免各自為政，缺乏溝通，無法提升綜效。另一方面，也要向老年人宣導，凡是接到可疑電話後，要敢於立即掛斷，子女也需多與家中老人溝通，提高老人的反詐意識。