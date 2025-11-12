嚴防豪雨強風 陳其邁視察整備永安北溝排水系統
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導
鳳凰颱風預計今（12）日通過台灣陸地，預料下半天風雨將轉強。為關心防颱整備工作，高雄市長陳其邁前往永安北溝排水系統視察，檢視護岸整治成果與抽水設備整備情形。
陳其邁指出，颱風持續接近中，請民眾務必提高警覺，也責請各相關單位確實落實整備與應變作為，確保降雨期間排水系統穩定運作、洩水順暢，將災損風險降到最低。
面對颱風逼近，為確保沿海區域防汛應變落實，陳其邁上午視察永安區北溝排水，聽取水利局簡報，肯定團隊在多重限制下克服施工困難、完成排水整治；隨後並前往照顯府前道路側溝巡查，感謝清潔隊員颱風期間堅守崗位，把握時間加強清疏，確保洩水孔與側溝暢通。他除提醒第一線人員注意安全，也呼籲市民在颱風警報期間避免前往沿海、山區及溪邊活動，減少非必要外出。
高雄市府近年分期推動北溝排水整治，護岸工程全長2410公尺已全數完工，永達路排水系統亦完成治理約948公尺，總經費投入約6億元。工程將原約6公尺寬的土坡河道拓寬整建至14公尺，並增設防汛道路，提升排洪能力與維運效率。
完成治理與清疏後，河道更為暢通，平均水位較改善前降低約50公分，有效減少水位壅高與溢淹風險，全面強化防洪韌性。後續年度高雄市府將持續推動北溝與永達抽水站改建計畫。
陳其邁並於颱風前指示水利局、環保局及區公所加強側溝清疏、抽水設備測試與待命整備，並依潮汐變化協同調度，視需要彈性運作排水設施。他說，水利局已完成抽水站、閘門及主要排水設施巡檢測試，必要時將啟動移動抽水機組，並結合里鄰通報機制加速應變處置。
根據中央氣象署最新資料，鳳凰颱風強度雖持續減弱且暴風圈有縮小趨勢，但威力仍不容輕忽。目前暴風圈已進入台灣南部陸地，預計今日下半天登陸後風雨最為顯著。預報顯示，平地及山區將出現大雨等級降雨，沿海及空曠地區須留意8至10級強陣風。陳其邁提醒，沿海低窪地區務必嚴陣以待，隨時關注颱風動態。
照片來源：高雄市府
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
伊斯坦堡市長遭控142項罪名 檢方求刑逾2千年
土耳其第一大城伊斯坦堡的市長伊瑪莫魯（Ekrem İmamoğlu），因為被控涉及收賄、圍標等142項罪名，除了被法院下令正式逮捕，也遭檢方求處有期徒刑超過2000年。而他所屬的反對黨共和人民黨，支持者近日來持續走上街頭抗議。公視新聞網 ・ 19 小時前
多位議員批國民黨團癱瘓高雄議會 康裕成曝：布條早準備好鬧場
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導 高雄市議會昨（11）日進行議案交付審查，然因高雄市長陳其邁在總預算編製報告後，需主持防颱會議而先行離開，引發國民黨團不滿，遂拒絕交付審查並包圍主席台；民進黨團則以停止討論反制，議事一度陷入混亂，被迫暫時休息。對此，高雄市議會議長康裕成今（12）日在臉書發文表示，循往例，交付審查時，市長報告完即可離席；而陳其邁也回應尊...匯流新聞網 ・ 19 小時前
司法院提少事法修法報告 鎖定前案紀錄塗銷等三重點
立法院司法及法制委員會於11月12日併案審查《少年事件處理法》多個修正草案。司法院提交書面報告，將修法重點放在多元處遇轉換、前案紀錄塗銷與程序用語更新，並逐一回應各委員版本，希望可以精進對於少年事件的處置措施。中時新聞網 ・ 20 小時前
中共全球通緝沈伯洋 曹興誠喊話賴清德徵召選台北市長「全民當後盾」
中共透過官媒央視放話，揚言利用國際刑警組織，在全球對立委沈伯洋進行抓捕，總統賴清德昨（11）天特別強調，中國對台灣並沒有管轄權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，卻遭國民黨立委批評「沒擔當」；不過台視新聞網 ・ 20 小時前
彰化畜牧場複驗「芬普尼仍超標」 縣府重罰12萬｜#鏡新聞
彰化埤頭文雅畜牧場4日才被驗出，雞蛋農藥殘留芬普尼超標，為了追查汙染來源，10動防所再度前往採樣，結果其中1件雞蛋及羽毛又被驗出芬普尼超標，彰化縣府對飼主加重開罰12萬，全案交由檢調追查。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 19 小時前
高雄市區監理所辦理自用及租賃小客貨車號牌網路公開標售
高雄市區監理所十一月十八至廿日辦理自用小客貨車號牌CAU代碼（第一次標售、標售區間：0001至9999）及租賃小客貨車號牌RFU代碼(第二次標售、標售5577、6677、7788等三付)網路標售，有意競標者請備妥自然人憑證及信用卡或金融卡，加入「監理服務網」會員後即可參與競標。(見圖)該所今(十二)日提醒，當競標者設定之最高競標金額或出價金額達新臺幣三十萬元時，須先線上轉帳繳交20%(即新臺幣六萬元)之保證金後，始能對該號牌持續出價，若得標後未於規定時間內繳交全部得標金額，則該筆保證金將予以沒收，同時禁止該競標者參與號牌競標及選號資格一年。為保障權益，投標前請先閱讀投標須知及流程等說明，詳細資料公布於「監理服務網-選號標牌」專區，洽詢電話○七-三六一三一六一分機一○六劉小 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
原定上班課急轉彎 雲林縣長張麗善"刪文改放颱風假"
民視新聞／綜合報導颱風假到底要不要放，考驗首長決策能力，中部有四個縣市放假，唯獨南投縣要上班上課，許淑華臉書被網友用咕嚕咕嚕洗版；另外彰化拖到八點半，才公布停班停課，上午無風無雨，民眾倒垃圾撲空；雲林則是政策急轉彎，張麗善臉書一度公布上班上課，之後又刪文，改為停班停課，被網友說是刪文超人！民視 ・ 19 小時前
委內瑞拉若遭美國攻擊 準備採取游擊戰抵抗行動
（中央社卡拉卡斯11日綜合外電報導）根據知情人士與路透社查閱過的規劃文件，委內瑞拉正在部署包括老舊俄製裝備在內的武器，並計劃在遭受美國空襲或地面攻擊時，採取游擊戰式的抵抗行動或製造混亂。中央社 ・ 1 天前
徐欣瑩諷：邱垂正帶沈伯洋赴陸交流 「澄清一些誤會也不錯」
民進黨立委沈伯洋近日遭大陸以涉「分裂國家罪」立案調查，引發國內政壇熱議。國民黨立委徐欣瑩今（12）日在立法院質詢陸委會主委邱垂正時表示，應由陸委會主委當作表率前往大陸進行交流，開啟兩岸對話，甚至也可以帶沈伯洋一起前往，順便澄清一些誤會也不錯。中天新聞網 ・ 19 小時前
95歲巴菲特最後謝幕信「我將歸於沉寂」 給予世人「活出理想人生」的忠告
95歲的「股神」華倫．巴菲特（Warren Buffett）即將在今年底卸下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長職務，公司官網今（11/11）日公布巴菲特親筆撰寫的「謝幕信（Farewell Letter）」，宣布他將不再撰寫年度股東信，也不會再在股東大會發表長篇演說，他會讓自己逐漸「歸於沉寂」（I’m Going Quiet）；同時，他也宣布加快捐出價值約13億美元（約新台幣420億元）的遺產到子女的基金會，並將公司正式交棒給63歲的副董事長格雷格．阿貝爾（Greg Abel）。太報 ・ 1 天前
藍營籲賴對陸收回「境外敵對勢力」 綠曝「拆護身符」風險
大陸指控民進黨立委沈伯洋涉「分裂國家罪」並立案調查，國民黨立院黨團今（12）天表示，解鈴還需繫鈴人，建請賴清德總統認真思考，若不把大陸視為境外敵對勢力，或許還有交涉空間。民進黨立院黨團書記長陳培瑜批評，拆掉護身符換不到對話，只會換來更大的風險。中時新聞網 ・ 19 小時前
瞬間強降雨蘇澳慘淹 土石流衝宅驚險3／宜蘭連下4小時暴雨 土石流灌南方澳民宅
大雨不停下，南方澳也是受災嚴重，南興里發生土石流，黃泥水不斷往馬路灌，有民眾來不及放置防水閘門，泥水直灌家裡。今（12日）一早，雖然大水已經消退，但是滿滿都黃泥巴，蘇澳鎮公所派出怪手跟小山貓協助民眾進行清理。鏡新聞 ・ 19 小時前
南亞拉警報！ 巴基斯坦、印度首都24hr內分遭恐攻 共計20死
印度首都新德里和巴基斯坦首都伊斯蘭堡，分別在24小時內，遭到汽車炸彈恐怖襲擊。印度德里紅堡的汽車炸彈案，爆炸瞬間的影片曝光；當地警方目前鎖定一個名為「白領恐怖組織」的團體，進行調查。至於伊斯蘭堡地方法院外的炸彈攻擊，造成至少12死、27傷。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 21 小時前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 1 天前
高雄明天停班停課機率？陳其邁這時間做判斷
[NOWnews今日新聞]颱風鳳凰襲來，高雄市長陳其邁今（11）日表示，根據預報，預估平均風大概是4到5級，最強的陣風大概6到7級左右。至於明天停班課的機率高不高？陳表示，「這個下午的會議，我們再來做...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
最新／桃園入列！明早9縣市達停班課標準 風雨預測出爐
即時中心／顏一軒報導輕颱「鳳凰」海陸警齊發，但移動速度緩慢且有南偏趨勢，預計明 （12）日傍晚左右登陸高屏附近，後（13）日清晨左右從台東附近出海。根據中央氣象署今（11）日下午1時所公布的最新預測資料顯示，全台共有9縣市風雨達停班停課的標準，惟是否放假，仍有各地方縣市政府做出最後定奪。民視 ・ 1 天前