嚴防豪雨致災！第四作戰區整裝進駐重點地區守護民眾安全

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

第四作戰區今（9）日表示，因應南部地區連日豪雨，造成山區及低窪地區致災風險升高，已完成災防待命兵力1223員、車輛機具及各式救災裝備整備，包含發電機、抽水機及相關救援器材等5類110件，並派遣連絡官62員及預置兵力34員進駐重點災害潛勢地區，與地方政府保持密切聯繫，即時掌握雨情、水情及災情狀況，完善各項災害防救整備作為，全力守護民眾生命財產安全。

第四作戰區執行那瑪夏地區預防性撤離任務，協助醫療照護需求民眾撤離至安全處所，降低災害可能造成之影響。（圖／第四作戰區提供）

第四作戰區執行那瑪夏地區預防性撤離任務，協助將醫療照護器材預防性撤離至安全處所，滿足民眾醫療需求。（圖／第四作戰區提供）

第四作戰區執行那瑪夏地區預防性撤離任務，協助將醫療照護器材預防性撤離至安全處所，滿足民眾醫療需求。（圖／第四作戰區提供）

今日上午，第四作戰區預置兵力分於高雄市六龜區、茂林區、那瑪夏區及桃源區等地區，配合警察、消防及地方里長等單位，共同執行居民預防性撤離任務，協助關懷行動不便及有醫療照護需求的鄉親，安全護送至長照中心等安置場所，有效降低災害可能造成之影響，確保民眾安全。

廣告 廣告

第四作戰區各單位已完成發電機、抽水機等救災機具檢整，待命執行災防任務。（圖／第四作戰區提供）

第四作戰區實施災防任務勤前教育，待命投入災害防救工作。（圖／第四作戰區提供）

第四作戰區工兵部隊完成照明尾車等機具整備，待命即時投入災防任務。（圖／第四作戰區提供）

第四作戰區表示，國軍官兵秉持「愛民助民」精神，以守護家園為職志，持續落實各項防災整備與災害應變工作，並將依天氣狀況機動調整兵力部署，與地方政府及相關救災單位密切協調合作，發揮軍民整合力量，展現軍民一心、同舟共濟的堅強韌性。

第四作戰區工兵部隊完成膠舟檢整並裝載上車，待命即時投入災防任務。（圖／第四作戰區提供）

更多中天新聞網報導

鄭麗文《金融時報》專訪重磅發聲：美中不應視台灣為棋子

紐約飄蘭花香！鄭麗文親曝訪美核心目的：促進兩岸和平東亞穩定

美參院多數黨領袖：未安排見鄭麗文 挺台強化防衛